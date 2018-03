NSB åpner komfortvognene på trengselsstrekninger

Publisert: 02.03.18 15:48

Nå åpner NSB komfortvognene på visse avganger som egentlig skulle ha doble vognsett for at passasjerene skal slippe å stå som sild i tønne.

Det skjer etter at NSB har nedbemannet så mye at de ikke har nok folk til normal rutetrafikk.

– Vi har nylig besluttet at når vi kjører med enkelsett i avganger som egentlig skal ha doble sett i regiontogene på Østlandet (R10, R11 og R20), skal vi gi alle reisende tilgang til komfort. Dette for å redusere ulempene for de reisende når vi kjører med mindre plasser enn det vi har lovet, skriver informasjonsrådgiver Gina Scholz i en epost til VG.

Dette gjelder fra fredag 2. mars.

For tog som kjører som normalt vil komfort vognene fortsatt være forbeholdt de som betaler ekstra, blant annet for å være garantert sitteplass.

– Det er også de som abonnerer på denne ordningen. Åpner vi for at alle kan benytte denne vognen, får ikke disse kundene det tilbudet de har betalt for, skriver Scholz videre.

Men i spesielle tilfeller, som ved store arbeider på linjen eller store oppståtte avvik i trafikken, kan også disse avdelingene åpnes for alle reisende.

Møte hos statsråden

NSB tok onsdag selvkritikk på et møte med samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen om problemene i togtrafikken, skriver NTB.

De akutte problemene startet i vinterferien med en rekke kanselleringer og avstengte vognsett.

– Det har vært en stram personalsituasjon i noen måneder. Årsaken er at vi har vært litt for ambisiøse når det gjelder våre mål for effektivisering. Vi har kommet i en situasjon hvor vi ikke har klart å dekke opp det vi har plikt til å kjøre, sa NSBs konsernsjef Geir Isaksen til NTB etter møtet.

Han la til at dette utelukkende er NSBs skyld.

– Vi har de siste ukene hatt ekstra utfordringer, som toppet seg i uke 8 (vinterferien) og torsdag 22. februar var rundt 10 prosent av til sammen 630 avganger berørt, skriver informasjonsrådgiver Scholz.

Problemene med fullere tog og til tider færre avganger vil i hvert fall vare fram til påske.



Disse strekningene er berørt:

L2 – Stabekk – Ski.

L13 Dal – Drammen

L14 Kongsvinger – Asker

R10 Lillehammer – Drammen

L1 Lillestrøm – Spikkestad

Er det også her man åpner komfortvognene?

Ansetter flere

NSB vil løse problemene ved blant annet ansettelser og har siden august ansatt 30 nye lokførere

– Vi ansetter ytterligere åtte i disse dager. Frem til november i år skal vi ansatte enda flere lokførere skriver Scholz.

Det skal også ansettes 78 konduktører totalt i løpet av 2018.

NTB skriver at NSB også vil stimulere til at folk kan ta ekstravakter.