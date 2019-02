TAKKNEMLIG: En Spleis-aksjon har til nå samlet inn 25.000 kroner til den 40 år gamle kvinnen slik at hun kan betale de ubetalte bøtene. Foto: Tore Kristiansen/VG

Alenemamma (40) får soningsutsettelse – slipper å gi sønnen til barnevernet

For å sone straffen på 19 dager fengsel måtte alenemoren belage seg på å gi fra seg sønnen til barnevernet. Nå har hun fått utsatt soning samtidig som det er samlet inn nok penger til å dekke de ubetalte bøtene.

VG skrev søndag om den polske kvinnen som må gi sønnen til barnevernet mens hun soner en fengselsstraff for ubetalte bøter i 19 dager.

13. februar skulle hun inn til soning i Ravneberg fengsel, men valgte å ikke møte opp. Hun hadde da søkt om utsatt soning, men fikk avslag av Kriminalomsorgen.

Etter straffegjennomføringslovens § 40 syvende ledd, er det straffbart å ikke møte til fastsatt tid. Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.

Soningsutsettelse

Til sammen skyldte kvinnen per november i fjor 26.900 kroner for ubetalte bøter. Det tilsvarer 19 dager i fengsel. Tirsdag forrige uke nedbetalte hun ti tusen kroner på bøtene.

Da VG tok kontankt med Kriminalomsorgsdirektoratet onsdag ettermiddag opplyste assisterende direktør Jan Erik Sandli at saken til kvinnen at det er blitt innvilget soningsutsettelse:

– Vi uttaler oss på generelt grunnlag ikke om enkeltsaker, men jeg kan bekrefte at det i denne saken er gitt soningsutsettelse, sier Sandli.

Han opplyser at kvinnen har fått beskjed om dette på telefon, men at han ikke kan gå inn på detaljer i saken.

Kan søke bøtetjeneste

– Etter 1. mai innføres en ny ordning for såkalte bøtetjeneste, som innebærer at man kan søke om å sone straffen med samfunnsnyttig tjeneste. En dags soning i fengsel kan da utgjøre to timer samfunnsnyttig arbeid, og det vil vedkommende også kunne søke om, sier Sandli.

Kvinnen var i gang med en nedbetalingsplan for å gjøre opp for en bot etter å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand i 2015. Her er det igjen 16.900 kroner.

Nedbetalingen måtte avbrytes da hun fikk økonomiske problemer etter å ha mistet jobben og siden fikk sønnen.

Kvinnens advokat John Arild Aasen sier det er riktig at kvinnen har fått utsatt soning, men sier tilgang til å søke om bøtetjeneste fra 1. mai ikke automatisk innebærer at hun får det innvilget.

– Hun har muntlig fått beskjed om utsatt soning, og at hun kan søke om soning etter de nye reglene 1. mai, men hun har ikke fått noe formelt brev. Hun har tidligere fått avslag på utsatt soning, så dette har skjedd etter VGs omtale av saken, sier han.

Innsamlingsaksjon dekker ubetalte bøter

Aasen legger til at alt likevel tyder på at det i kvinnens tilfelle vil løse seg:

– Det er opprettet en Spleis-innsamling, som er rørende for oss advokater og vår klient. På grunn av dette vil hun komme ut av dette på en god måte, sier han.

Advokaten sier at kvinnen nå er skyldig 16.000 kroner, og at innsamlingen hittil har nådd i overkant av 25.000 kroner.

– Hun er veldig takknemlig til det norske folk som har vist slikt hjerterom. I tillegg har både jeg og andre kollegaer på kontoret fått henvendelser av folk som ønsker å hjelpe henne. Det er rørende, sier han.

Han mener det i kvinnens sak har vært mangel på skjønnsutøvelse:

– Det er ikke første sak vi har sett som er slik, og vi synes det er en veldig firkantet holdning. Nå er vi glad for at det løser seg, og hun ønsker å betale boten for å bli ferdig med saken, sier han.