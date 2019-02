NABO MED DRAPSSIKTET: Per Arne Lindvik forteller at barna ikke turte å hente posten da de var små. Årsaken var den nå drapssiktede mannen. Foto: Privat

Nabo med drapssiktet i Haugesund: – Vi har låst døren i 30 år

Per Arne Lindvik (61) forteller at han tidligere har hatt besøk på døren av den nå drapssiktede mannen. – Da barna var små turte de ikke hente posten, sier han.

Publisert: 21.02.19 13:42 Oppdatert: 21.02.19 13:54







48-åringen som er siktet for å ha drept Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67), ble dømt for første gang da han var 15 år gammel. Siden er han dømt over 20 ganger.

Avdøde og siktede hadde ingen relasjon. Drapssiktede ble varetektsfengslet i fire uker torsdag.

En rekke ganger har politiet måttet rykke ut til adressen til siktede. En av dem som har blitt vitne til dette, og som selv har hatt siktede på døren, er Per Arne Lindvik.

– Vi har låst døren i 30 år. Det har vært veldig mye støy der borte i perioder, for å si det sånn, sier Lindvik til VG.

PÅGREPET: Her blir den 48 år gamle mannen pågrepet på Vår Frelsers gravlund i Haugesund. Foto: Tipser

Barna var redde

– Har det vært en belastning for deg og din familie?

– Ja, men spesielt da ungene var små var det en belastning. Det er trist når barna ikke tør å hente posten. De var redde. Det skal ikke være sånn, sier Lindvik.

Siktede har slitt med rus siden tidlig ungdomsår, og har ifølge forsvarer Erik Lea vært innlagt på psykiatrisk institusjon flere ganger. Politiet har bedt om at det blir foretatt en rettspsykiatrisk undersøkelser av 48-åringen.

– Han burde nok ha vært under kontinuerlig behandling, men det har det ikke funnes hjemmel for, har Lea tidligere uttalt til VG.

VG har ikke kommet i kontakt med Lea torsdag ettermiddag.

Politiet bekreftet i dag at siktede, før han ble pågrepet på Vår Frelsers gravlund i Haugesund , forsøkte å bryte seg inn i et hus i nærheten av sitt eget hjem i forkant av drapet. Lindvik forteller at det ikke var hos ham, denne gangen.

– Har du selv vært utsatt for truende hendelser?

– Vi har hatt besøk på døren, for å si det sånn, sier Lindvik.

– Kronisk psykose

Det var Leas kollega, Knut Magnus Haavik, som møtte i fengslingsmøtet torsdag i Haugaland tingrett. Under rettsmøtet la han frem en rettspsykiatrisk rapport for å støtte opp under ønske om å få siktede innlagt på psykiatrisk institusjon.

– I den judisielle observasjonen av siktede, som ble foretatt i 2017, i forbindelse med en tidligere sak, ble det konkludert med at han var psykotisk på undersøkelsestidspunktet og på gjerningstidspunktet. De konkluderte også med at han hadde utviklet en kronisk psykose, sier Haavik til VG.

– Nå er han blitt varetektsfengslet, men forutsetningen er at han skal bli fremstilt for medisinsk faglig personell, helst en psykiater som kan ta en lengre samtale med ham, for å vurdere om han bør overføres på en lukket psykiatrisk post, sier Haavik

48-åringen har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Dette er en forferdelig sak som vil prege lokalsamfunnet her i lang tid. For de etterlatte er dette en helt uforståelig og tragisk sak, sier Haavik.

Gjør undersøkelser

Overfor Haugesunds Avis betegner kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen i Haugesund drapet som tragisk.

– I en slik situasjon som dette er det bare tapere, sier Thorbjørnsen til Haugesunds Avis.

Thorbjørnsen forteller avisen at de ser på det som har skjedd, slik de alltid gjør etter enhver hendelse. Og at det er naturlig å se på de tilbudene kommunen har gitt, sammen med spesialhelsetjeneste og hele helseapparatet.

ÅSTEDSUNDERSØKELSER: I går gjennomførte politiet åstedsundersøkelser på gravlunden. Det ble funnet en øks på åstedet. Foto: Kjell Bua

God støtte fra politiet

Nabo Per Arne Lindvik forteller at familien har hatt godt kontakt med politiet i alle år.

– Vi har alltid kunne ta en telefon til dem, og vi har støttet oss på politiet. Når det har vært politiaksjoner der, så har vi blitt informert. Politiet har vært utrolig på ballen.

Han tenker nå på de etterlatte etter drapet på gravlunden.

– Det er jo forferdelig trist å tenke på de pårørende som har mistet en som tilfeldigvis er i Haugesund og besøker en familiegrav for å legge ned blomster. Det er tragisk, sier Lindvik.