DREPT: 49 år gamle Anne Kari Bjelland ble funnet omkommet i Haugesund første nyttårsdag. Samboeren har nå forklart at han står bak drapshandlingen. Foto: Politiet

Haugesund: Erkjenner drap på samboer

Mannen som er siktet for drap på sin samboer i Haugesund natt til første nyttårsdag, har i nye avhør med politiet forklart at han står bak drapshandlingen

Publisert: 07.01.19 16:16 Oppdatert: 07.01.19 16:46

Det skriver politiet i en pressemelding mandag.

Han har i tidligere avhør knyttet seg til hendelsen, men har ikke erkjent straffeskyld for selve drapshandlingen, ifølge politiet.

Selv om mannen nå har forklart at an står bak drapshandlingen, har han ikke tatt stilling til spørsmålet om straffeskyld.

Avdøde er 49 år gamle Anne Kari Bjelland. Navnet frigis av politiet i samråd med de pårørende, selv om formell identifisering ikke forventes før tidligst tirsdag.

Funnet etter brann

Mannen i 50-årene ble siktet for drap på samboeren etter en brann i en bolig i Haugesund første nyttårsdag. Han dro fra stedet, og VG har fått opplyst at han skal ha blitt funnet ved siden av en motorsykkel av en ambulanse som var på vei til boligbrannen der kvinnen senere ble funnet drept.

Kvinnen som ble funnet død etter en husbrannen ble obdusert , og fredag opplyste politiet at hun trolig døde av stikkskader.

– Avgitt detaljert forklaring

Politiet skriver i pressemeldingen at mannen i starten av avhør mandag ga uttrykk for at han ville endre forklaring.

– Siktede har tidligere forklart at han handlet i nødverge og at hendelsen var et uhell, men dette har han nå gått bort ifra. Siktede har avgitt en forholdsvis detaljert forklaring om hendelsesforløpet, sier påtaleansvarlig Marte Engesli Lysaker.

Påtaleansvarlig sier det ifølge siktede var en krangel mellom ham og avdøde forut for handlingen.

– Hvordan han stiller seg til spørsmålet om straffeskyld, samt eventuelt motiv for handlingen, vil bli tema for videre avhør, sier Lysaker.

Politiet jobber videre med å se den siktede mannens nye forklaring opp mot de tekniske bevisene i saken. De ønsker ikke å gå inn i detaljene i hva han har forklart, men skriver i pressemeldingen at han er samarbeidsvillig.