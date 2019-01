Varm chinookvind feide søndag inn over områdene øst for Lyngsalpene, og det førte til kraftig snøsmelting og bare veier. Bildet er fra Skibotn og E8. Foto: Foto: Statens vegvesen/NTB scanpix

Snøspiservind feide gradestokken godt opp i rødt

INNENRIKS 2019-01-06T16:26:04Z

En spesiell form for varm vind, på indiansk chinookvind, har dratt temperaturene øst for Lyngsalpene i Troms opp til et tosifret antall varmegrader.

NTB

Publisert: 06.01.19 17:26

Meteorologene på Yr fortalte søndag om at Manndalen i Troms kunne registrere hele 10,1 grader.

– Chinookvind er kjent for å gi ekstreme temperatursvingninger og snøsmelting i Canada. Søndag har dette fenomenet rammet områdene øst for Lyngsalpene, skriver meteorologene på Twitter .

Sjekk været der du er her.

Ifølge nettleksikonet Wikipedia stammer navnet chinook fra det indianske språket brukt av stammer nordvest i Canada og betyr visstnok snø- eller isspiser. Det beskrives som det tilsvarende mer kjente fønvind.

Værobservasjonene for hele landet søndag viste imidlertid at det ikke bare var i Troms og Vest-Finnmark det var langt mellom kuldegradene. Fra Mandal i sør til Honningsvåg i nord var varmegradene dominerende.

Foruten Hemsedal som balanserte på 0 grader og Hovden i Vest-Agder som meldte om 2 minusgrader, måtte man se til Svalbard og for å finne et utvalg minusgrader. Svalbard lufthavn registrerte 5 minusgrader søndag klokken 13. Til sammenligning var det 4 plussgrader på samme tidspunkt i Kautokeino, midt inne på Finnmarksvidda.

Bare i indre strøk, av Hedmark, Akershus, Buskerud og Østfold var det kuldegrader. Men mens Tynset i 2010 kunne notere 42 minusgrader den 8. januar, var temperaturen 6. januar 2019 skarve 1,5 minus.

Noen dager før nyttår avlyste meteorologene den varslede, iskalde januarmåneden .

Noe avtagende snøskredfare

De siste to ukene har det vært periodevis stor snøskredfare i Nordland og Møre og Romsdal. Søndag var det høyeste nivået "betydelig fare".

I Møre og Romsdal var snøskredfaren moderat søndag, mens den var betydelig i Nordland og fra betydelig til moderat i Troms. Mandag melder varsom.no om liten fare i Møre og Romsdal, indre deler av Sogn og Fjordane, Hallingdal og Vest-Telemark.

Isblokk i veien

Søndag ettermiddag fikk en bil frontskader da en isblokk deiset ned på fylkesvei 30 mellom Singsås kirke togstasjonen på stedet i Midtre Gauldal sør for Trondheim.

– Isblokken kom rett foran bilen og skadet fronten på den, sier sjåføren til Adresseavisen .

Også søndag morgen lå det store isblokker ute i veibanen på den samme fylkesveien, ved Dragåsen mellom Støren og Singsås.

På Svalbard vil Sysselmannen vurdere å evakuere folk i løpet av søndag kveld grunnet fare for sterk vind og betydelig skredfare. Varselet om sterk vind gjør at Sysselmannen oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander.