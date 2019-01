INNSPURTEN: KrF-nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad (bildet) har ifølge VGs kilder tapt slaget om paragraf 2c i abortloven. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

KrF-fylkesleder: – Luften har gått ut av argumentet for regjering

GARDERMOEN (VG) KrF-fylkesleder Arne Willy Dahl mener luften har gått ut av en stor bit av argumentasjonen for regjeringsdeltakelse om det er riktig at KrF ikke får gjennomslag for endring av abortlovens paragraf 2c.

– Hvis du først skal rangere disse punktene, tvillingabort kontra abortlovens 2c, så er det 2c som går på prinsipper - dette med å si nei til et sorteringssamfunn. Så da synes jeg ikke det er noe særlig igjen av et abort-gjennomslag, for å si det sånn, sier Arne Willy Dahl, fylkesleder i Akershus KrF til VG.

Sent onsdag kveld kunne VG melde at den mye omtalte endringen i abortlovens 2c, som KrF har kjempet for i regjeringsforhandlingene, ikke blir noe av.

Men KrF skal ha fått gjennomslag for innstramninger i muligheten for fosterreduksjon, også omtalt som «tvillingabort».

KrFU-leder Martine Tønnessen, som stemte for å gå inn i regjering, har uttalt til NRK at det vil være en seier å få gjennomslag for innstramminger for tvillingabort, selv om paragraf 2c består.

– Et problem

Torsdag ettermiddag klokken 14 er stortingsgruppene og landsstyrene i Høyre, Frp, Venstre og KrF innkalt til separate møter for å ta stilling til resultatet av to ukers forhandlinger om en ny regjeringsplattform.

– Kan dette med abortsaken få mye å si når det stemmes i dag?

– Det kan godt hende. Ihvertfall er lufta gått ut av en stor bit av argumentasjonen, sier Dahl.

Han mener manglende abort-gjennomslag gå mest utover de som la stor vekt på muligheten til å endre paragraf 2c da tok stilling til regjeringsdeltakelse.

– I første rekke er dette et problem for de som har lagt stor vekt på abortspørsmålet når det gjelder sidevalg. Jeg er ikke blant dem. Jeg stemte på Hareide-fløyen.

Tror mange ville være skuffa

Sentralstyremedlem og fylkesleder i Hordaland, Dag Sele, sier han ikke ønsker å kommentere på rykter om hva KrF har fått gjennomslag for eller ikke om abort-loven. Men:

– På generelt grunnlag så er det ikke tvil om at spørsmålet om abortloven var veldig viktig for vedtaket i landsmøtet, men det er helheten som først og fremst kommer til å avgjøre, sier han.

Sele stemte også med rød side i spørsmålet om regjeringsdeltakelse.

– Jeg tenker at hvis det skulle være riktig at en ikke har fått så mye gjennomslag, så vil jeg tenke at det ikke er mest på den røde siden som er skuffa, men at det er like mange på blå side som er skuffet, sier Sele.

Landsstyremedlemmene fra de fire partiene strømmet inn på de to hotellene ved Gardermoen før klokken 14 torsdag.

En av de få som sa noe var Venstres Abid Raja, som understreket overfor fremmøtte pressefolk at hans parti ikke ville nøye seg med å sitte igjen som et rent miljøparti i en regjeringsavtale.

– Jeg er opptatt av at Venstre ikke bare et ensaksparti. Vi er et miljøparti, men vi er også et kunnskapsparti og næringsparti, vi er opptatt av rusreform, barnefamiliene og kunnskap, sa Raja før han gikk inn i møtelokalene på Thon-hotellet som huser landsstyrene i Høyre og Fremskrittspartiet i tillegg til Venstre.

Vil ha bioteknologi-gjennomslag

Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk nestleder i KrF, understreker at det er viktig å se helheten i regjeringsplattformen før man kan konkludere.

– Den delen av abortloven som vi ville endret på i denne sammenhengen handler ikke minst om å styrke kampen mot sortering. Her er det flere elementer, for eksempel når det kommer til hvordan bioteknologiloven vil bli seende ut, sier han.

– At vi bør ha noe på abort og kampen mot sortering, det er helt klart for at dette skal kunne være akseptabelt fra vår side.

Han nevner eggdonasjon, bioteknologi-loven, og KrFs innflytelse på og mulighet til å styre bioteknologi-feltet videre som viktige saker.

– Teknologien gir jo uante muligheter. Det er lett å komme inn i en diskusjon om å konstruere barn med bestemte egenskaper.

– Uheldig

Fylkesleder for KrF i Oslo, Espen Andreas Hasle, sier helheten av politikken og kampen mot barnefattigdom og verdens fattige er det viktigste for ham.

– Jeg tror og forventer at våre forhandlere har fått gjennomslag på mange områder, sier han.

Han mener enkelte kan bli skuffet om gjennomslaget om abort ikke blir stort, men at helheten er det viktigste.

– Jeg kan slå begge veier og si at jeg mener det har vært en uheldig at abortloven har blitt brukt som et politisk kort i regjeringsforhandlingene. Det er et mye vanskeligere og viktigere spørsmål som berører mange mennesker dypt, og vi i KrF er opptatte av å kunne hjelpe flest mulig til å bære fram barna sine, også i regjering.