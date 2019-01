FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har vært savnet fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog siden 31. oktober i fjor. Hun er gift med en av Norges rikeste menn. Foto: Jørgen Braastad

Lørenskog-forsvinningen: Politiet kan ha gått glipp av spor

2019-01-09

LØRENSKOG (VG) Etterforskningen av Anne-Elisabeth Falkevik Hagens forsvinning har vært underlagt et strengt hemmelighold. Tidligere Delta-leder mener etterforskningen er svært krevende.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har vært savnet fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog siden 31. oktober i fjor. Hun er gift med en av Norges rikeste menn . Politiet frykter hun er kidnappet.

Kravet om at politiet ikke skulle involveres har skapt en helt spesiell, og svært utfordrende, situasjon for politiet. Politiet har fryktet at motparten skulle drive med kontraspaning, etter det VG kjenner til. Det har resultert i at politiet har benyttet falske skilt på anonyme biler.

Politiet har heller ikke kunnet sikre spor utendørs i området rundt. Tidligere politimann og forfatter Jørn Lier Horst sier at det er et poeng at å hemmeligholde etterforskningen gjør at man står i fare for å gå glipp av opplysninger.

– Hvis utgangspunktet er at hjemmet er et åsted, er hjemmet og det omkringliggende området viktige spor. Dersom man ikke har kunnet sikre spor utendørs og snakke med naboer kan man ha gått slipp av spor som hva slags kjøretøy som ble benyttet, sier Lier Horst til VG.

I en pressekonferanse torsdag ber politiet alle som har vært i området ved boligen i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog onsdag 31. oktober om å melde seg.

– Krevende vurdering

Anders Snortheimsmoen, spesialrådgiver i firmaet Sikkerhetsledelse og tidligere Delta-sjef, mener politiet står overfor en svært krevende etterforskning.

– Etterforskningen er og har vært krevende. Politiet har trolig måttet gjøre vurderinger hver eneste dag, nesten minutt for minutt om de bør gå ut med informasjon eller ikke, sier Snortheimsmoen til VG.

Han forteller at det er vanskelig å få spor fra omgivelsene dersom man ikke kan spørre omgivelsene eller søke etter spor der. Snortheimsmoen mener eventuelle vitner kan ha glemt detaljer fra forsvinningen ved at politiet har ventet så lenge med å ta kontakt.

– Naboene kan ha lagt merke til detaljer som de senere har glemt, sier han.

Vanskelig å spore

VG erfarer at Oslopolitiets seksjon for Spesielle operasjoner (SO) har vært involvert i spaning i etterforskningen. Det har vært politispanere i området rundt ekteparet Hagens hjem underveis i etterforskningen, kjenner VG til.

Når det gjelder digitale spor etter potensielle gjerningspersoner, skal Datakrimenheten hos Kripos være tungt involvert.

Anders Snortheimsmoen tror det blir vanskelig for Kripos å etterforske de elektroniske sporene.

Det har blitt fremsatt et krav om løsepenger på ni millioner euro i kryptovalutaen Monero, som er kjent for å tilby ikke-sporbare og anonyme transaksjoner.

I realiteten betyr det at det er umulig å finne ut med sikkerhet hvem som sender hvor mye og til hvem. Disse egenskapene har ført til at Monero har tiltrukket seg mange cyberkriminelle.

Politiet har rådet familien til ikke å innfri kravet .

Økt fokus

Anders Snortheimsmoen sier denne typen bortføringer er noe politiet har hatt fokus på de siste årene.

– Vi har ventet på utviklingen etter at vi har sett slike saker har forekommet i Sverige, og vi har hatt en økt fokus på tematikken, sier Snortheimsmoen.

Han sier de har jobbet med å ivareta personer som er utsatt for slik kriminalitet, samt at Kripos jevnlig har gjort ulike trusselvurderinger knyttet til at slike kidnappinger kan forekomme.

I norsk kriminalhistorie har man aldri sett saker i nærheten av forsvinningen av Anne-Elisabeth Falkevik Hagen.

– I norsk sammenheng er forsvinningen høyst uvanlig. Omstendighetene er helt spesielle. Vi har aldri opplevd noe tilsvarende i Norge. Jeg tror dette er en stor utfordring for politiet, sier tidligere Kripos-etterforsker John Christian Grøttum.