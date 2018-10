MELDTE SEG UT: Ingebjørg Godskesen meldte seg i fjor ut av Frp i protest. I dag er hun fylkesleder i Pensjonistpartiet i Agder. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Tidligere Frp-politiker: – Tror ikke Keshvari blir ekskludert

Tidligere Frp-politiker Ingebjørg Godskesen, som i fjor meldte seg ut av partiet da hun sto i fare for å bli ekskludert, er spent på hva som kommer til å skje med Mazyar Keshvaris karriere på Stortinget.

I juni 2017 meldte hun seg ut fra Frp i protest da hun sto i fare for å bli ekskludert. Bakgrunnen for den interne striden var at hun trosset partigruppen da hun stemte mot tvangssammenslåing av kommuner.

– Jeg ble jo omtrent ekskludert for at jeg fulgte mine egne valgløfter, sier politikeren fra Sørlandet, som har to perioder bak seg på Stortinget.

Følger saken

Etter at hun gikk mot partigruppen under avstemmingen, kalte partiet inn til sentralstyremøte der saken om hennes eksklusjon skulle opp. I frykt for at eksklusjonen skulle bli realitet, meldte hun seg ut kvelden før møtet i sentralstyret.

– Jeg ville vært død politisk, sier Godskesen, som har 17 år bak seg i partiet.

Nå er hun spent på hva som kommer til å skje med hennes tidligere partikollega Keshvari, som er anmeldt av Stortinget for å ha levert inn falske reiseregninger.

– Det blir jo spennende å se hva slags straff man får for å gjøre noe slikt, sier Godskesen, som tidligere har vært svært kritisk til Frp.

Hun forteller at hun ble overrasket da hun hørte om Keshvari-saken.

– Det må være en veldig vanskelig situasjon for ham, sier hun.

Tror ikke Keshvari blir ekskludert

Fremskrittspartiets vedtekter sier følgende om ekskludering:

«Et medlem som har brutt partiets program, vedtekter, retningslinjer, eller handlet på en måte som skader partiets eller partimedlemmers omdømme, kan fratas sitt medlemskap enten permanent eller for en tidsavgrenset periode».

Et slikt vedtak kan fattes både av fylkes- og sentralstyret i partiet.

Godskesen har liten tro på at Keshvari blir ekskludert fra partiet.

– Han har mange år igjen (av stortingsperioden). Jeg har liten tro på at de kaster ham ut.

Det blir opp til partiledelsen å fremme en eventuell ekskludering av Keshvari.

Tidligere i dag uttalte Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi at partiet ikke har tatt stilling til om Keshvari skal ekskluderes fra partiet.

– Det som har vært viktig for oss, er å bidra til å rydde opp i det økonomiske. Og Keshvari er sykmeldt. Vi tar det i tur og orden. Det er ikke den diskusjonen som har vært høyest prioritert nå, uttalte Limi til VG fredag morgen.

Torsdag uttalte Frp-leder Siv Jensen til Aftenposten at saken om reiseregningene vil få konsekvenser for Keshvaris politiske karriere.

– Som politiker er du avhengig av tillit. Den tilliten har Mazyar Keshvari misbrukt. Men dette er først og fremst en sak mellom Stortinget og Mazyar Keshvari, uttalte Jensen til avisen.