Foto: Frank Ertesvåg

Hedmark etter delegatsjokket i Rogaland: – Et problem

ELVERUM (VG) KrFs fylkesleder i Hedmark påpeker at det som skjedde i Rogaland kan vippe partiet i blå retning. Og at de i kveld skal gjøre det annerledes.

I kveld skal Hedmark, Buskerud og Finnmark velge sine delegater til skjebnelandsmøtet 2. november. På Rogalands møte i helgen stemte nær en tredjedel i salen for at partiet burde gå til Ap og Sp. Men da delegatene skulle velges, ble 15 av 16 delegater «blå» .

Det endte med et krisemøte i landsstyret i KrF tidligere i dag. Og det påvirker Hedmark når de i dag skal velge sine seks delegater.

– Det er et problem at en tredjedel av dem som møtte frem på fylkesårsmøtet i Rogaland, ikke er representert på det ekstraordinære landsmøtet, sier leder Oluf Maurud i Hedmark KrF til VG.

Før det ekstraordinære fylkesårsmøtet på Elgstua Scandic Hotel understreket han at de over 40 delegatene på Hedmark-møtet skulle få en helt annen representativ delegasjon enn partivennene i Rogaland.

Rød side ligger kraftig under, se hva delegatene skal stemme her:

På det ekstraordinære landsstyremøtet mandag ville både Maurud og flere med ham ha en prat om fremgangsmåten for valget av delegasjonene på fylkesårsmøtene.

– Partilederen påpekte at Rogaland ikke hadde gjort noe feil i forhold til retningslinjene, men at de kunne ha gjort dette på en annen måte for å speile den tredjedelen i fylket som ikke ble representert, sier Maurud.

Han vil følge Hareide - og er altså «rød».

– Kan Rogaland vippe landsmøtet i blå retning?

– Ja, det er klart de kan gjøre. Derfor er det viktig at de fylkesårsmøtene som avvikles heretter sørger for at delegatene er representative, svarer Maurud.

Første nestleder Ragnfrid Granerud vil ikke at KrF skal gå inn i regjering, som sin partileder. Men er enig i at valget i Rogaland var problematisk.

Hun sier de delegatene som velges må speile synet innad i fylket.

– Det er veldig viktig. Delegasjonen vår skal bli representativ for møtet i fylkespartiet, det skal avspeile meningene våre, sier Granerud til VG .

– Burde partiledelsen ha gått ut tidligere og understreket behovet for representativitet?

– Her har ting skjedd veldig fort, så det kan være lett å være etterpåklok. Det kan være en stor utfordring å tenke langt nok frem hele tiden, svarer Granerud.