LOKALPOLITIKER: Makvan Kasheikal er leder av partiet Demokratene og leder av Kontrollutvalget i Kristiansand kommune.

Lokalpolitiker om siktet norskiraner: – Jeg er sikker på at han var her for å kartlegge meg

INNENRIKS 2018-11-02T20:03:07Z

Inkassokrav, strøjobber, CV-er med motstridende informasjon og anklager om kartlegging av iranske opposisjonelle. Dette er den drapsplan-siktede norskiranerens liv i Norge de siste ti årene.

21. oktober ble en 39 år gammel mann fra Iran med norsk statsborgerskap pågrepet på flyplassen Landvetter i Göteborg.

Den danske sikkerhetstjenesten PET har siktet ham for å ha satt iransk etterretning i stand til å gjennomføre et attentatforsøk mot lederen for den iranske opposisjonsgruppen ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz). Mannen sitter nå varetektsfengslet i Danmark .

I Norge jobber PST nå på spreng for å hjelpe sine danske kolleger med å kartlegge norskiranerens liv her i landet.

Siden han kom til Norge for om lag ti år siden har mannen hatt en lang rekke ulike jobber og han har endret adresse mange ganger. Alle adressene han er registrert med i folkeregisteret ligger i Oslo, men VG har avdekket at han har bodd flere andre steder.

Hva er ASMLA? * Gruppen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA) kjemper for at det sørvestlige Iran skal løsrives og bli en egen nasjon. * Gruppen mener at iranske myndigheter sto bak et angrep på en militærparade 22. september, der minst 25 mennesker omkom. * I etterkant av angrepet ble den danske, nederlandske og britiske ambassadøren i Iran innkalt til et hastemøte i Teheran, fordi iranske myndigheter mente at alle de tre landene huser medlemmer av gruppen. Kilde: Danmarks radio

Fra Iran til vestlandsbygd

En gang under siste halvdel av 2008 kom den iranske mannen til Norge. Han bosatte seg i en mindre kommune på Vestlandet, og da han søkte jobb oppga han at han hadde arbeidstillatelse fra Utlendingsdirektoratet.

I desember ble han ansatt som forskningsassistent i en mindre bedrift innen den maritime næringen i den aktuelle kommunen.

Arbeidet ved bedriften var variert og besto blant annet av flere praktiske oppgaver. Arbeidsgiveren hans den gang sier til VG at norskiraneren gjorde en god jobb, og at bedriften satte spesielt pris på hans kompetanse innen IKT. I 2009 snakket han ifølge arbeidsgiveren godt engelsk og «var på god vei til å lære seg norsk».

I januar 2010 sluttet han i jobben som forskningsassistent.

Kort tid etterpå fikk han seg jobb som utvikler i et annet selskap på samme sted, der han jobbet med et konkret prosjekt i et knapt halvår. Siste halvdel av 2010 jobbet han for ytterligere et annet selskap på samme sted som dataregistreringsoperatør.

I 2011 flyttet han østover.

Ba UD om hjelp

I juni dette året begynte han i jobb som IT-konsulent for en mellomstor IT-bedrift i Osloområdet. Her var han ansatt frem til 31. oktober 2013.

Samtidig som han jobbet for IT-bedriften var iraneren ansatt som butikkmedarbeider i en dagligvarebutikk.

26. mai 2013 sendte han en e-post til Utenriksdepartementet der han skrev at han skulle etablere en norsk-iransk vennskapsforening i Norge:

«Jeg prøve å finne relevante opplysninger om det på forskjellige steder og måter, men resultatet ble mislykket. Kunne dere hjelpet meg med noen ting: Hvis man skal etablerer en vennskaps forening mellom to land, hvordan er prosessen? Hva slags regler er det som må følges? Hvordan kan jeg starte og hva slags støtte kan jeg få fra myndigheten?

Men det ble ikke noe av en slik forening på dette tidspunktet.

– Sikker på at han var her for å kartlegge

Sensommeren 2014 flyttet norskiraneren fra Oslo til Kristiansand hvor han tok kontakt med det iranske miljøet, opplyser flere uavhengige kilder til VG.

Den norskkurdiske lokalpolitikeren Makvan Kasheikal som er engasjert i det iranske opposisjonspartiet PDKI er bekymret.

– Vi tilhører PDKI, et politisk parti som er forbudt i Iran og vi har rømt fra det regimet. Vi er aktive i motstanden mot ayatolla-regimet. Min familie er aktive i det og jeg har selv vært aktiv. Vi er blant de få som ikke reiser hjem på ferie, sier Kasheikal til VG.

Den drapsplansiktedes opphold i byen skremmer ham.

– Hvorfor flyttet han til Kristiansand? Det som gjør meg og min familie redde, er at han får kontakt med personer som kjenner meg, stiller noen rare spørsmål og plutselig forsvinner igjen. Jeg er sikker på at han var her for å kartlegge meg og det iranske opposisjonelle miljøet, sier Makvan Kasheikal.

«En luring»

VG har snakket med flere kilder i Kristiansand som har hatt kontakt med den nå siktede norskiraneren. Han skal ha kommet med flere forskjellige forklaringer på hvorfor han var i byen. Til én skal IT-studier ha vært grunnen.

Til en annen var det pilot-utdannelse han drev med. Han skal også ha bedt om hjelp til å finne seg en jobb. Dette er stikk i strid med hva han skriver i en CV VG har fått tilgang til. Der oppgir han å ha en jobb i Oslo på samme tid i 2014.

39-åringen skal blant annet ha forklart at han kom til Norge uten noen spesiell grunn. Det iranske miljøet i Kristiansand skal ha reagert på dette.

– Han sa han kom inn i landet fordi han var en «luring». Jeg fikk sjokk av at han fikk så lett opphold i Norge, sier en som skal ha møtt den siktede til VG.

Betalingsproblemer

1. februar startet han i en jobb som systemkonsulent hos en større IT-bedrift i Oslo-området.

Samtidig, i fjor høst, startet mannen en forening som angivelig skulle jobbe for å styrke relasjonene mellom Norge og Iran. Ifølge VGs opplysninger leide norskiraneren et kontorlokale til foreningen han startet på Oslos vestkant. Om foreningen faktisk gjorde noe konkret er uklart. En person som ble bedt om å være med sier til VG at den ble skissert som et bindeledd mellom ulike organisasjoner i de to landene, men at arbeidet aldri kom i gang.

Skattelistene viser at mannen har hatt svært varierende inntekt de senere årene. Han har også i perioder hatt betalingsproblemer, viser informasjon VG har hentet inn.

Ulike CV-er

I et dokument som VG har fått tilgang til oppgir 39-åringen en by i den sørvestlige delen av Iran som fødested. Ifølge personer som har hatt et nært forhold til ham over flere år har han derimot sagt at han kommer fra en annen by, om lag 100 kilometer lenger nordøst i landet.

I en CV han har brukt når han har søkt jobber i Norge har han oppgitt at han i årene 2002 til 2006 tok en dataingeniør-bachelorgrad ved Universitetet «Sarang» i Iran. Et Google -søk på dette universitetet og Iran gir ingen treff.

I en CV som ligger offentlig tilgjengelig på internett oppgir han imidlertid å ha en mastergrad fra et universitetet i en større iransk by, som han hevder han ble ferdig med i 2002.

I en tredje CV oppgir han at han ble ferdig med mastergraden ved det samme universitetet i 2004.

Den siktede norskiranerens danske forsvarer har ikke besvart VGs henvendelser fredag. PET har tidligere opplyst at mannen nekter straffskyld.

– Avslørt av Israel

Den israelske avisen Jerusalem Post skrev tidligere denne uken at den israelske etterretningstjenesten Mossad bidro til pågripelsen av den iransk-norske mannen.

Da Israel statsminister Benjamin Netanyahu fredag holdt en pressekonferanse i forbindelse med et toppmøte i Varna i Bulgaria, bekreftet han dette ifølge den israelske avisen Haaretz.

– Vi har hjulpet til med å avverge to terrorangrep, et i Paris og det andre i København, organisert av den iranske etterretningstjenesten, sa Netanyahu.

Ifølge avisen henviste statsministeren til den storstilte menneskejakten i Danmark 28. september. Denne aksjonen settes i sammenheng med pågripelsen av norskiraneren.