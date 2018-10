FEIL: Kommunalminister Monica Mæland mener bruk av konsulentselskaper til å identifisere innbyggere med psykisk utviklingshemming er helt feil. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Monica Mæland etter VG-avsløring om registrering av psykisk utviklingshemmede: – Jeg er rystet

STORTINGET (VG) kommunalminister Monica Mæland er kraftig opprørt over VGs siste avsløring rundt registreringen av psykisk utviklingshemmede i norske kommuner.

– Jeg må si at jeg er veldig overrasket, og til og med rystet, over dette, sier statsråden.

Tirsdag avdekket VG at konsulentselskapet Sødermann har tilbudt flere titalls norske kommuner hjelp til å registrere flere innbyggere som psykisk utviklingshemmet , som vil gi kommunene større inntekter. Mot at Sødermann får en andel av merinntektene.

– Vi driver ikke oppsøkende virksomhet for å fastsette diagnoser for å bruke det økonomiske systemet. Det er ikke slik vi oppfører oss. Mitt utgangspunkt er at jeg tror kommunene vil sine innbyggere vel. Jeg har tillit til kommunene, men når dette fremkommer så er vi nødt til å gå inn i det. Og det skal vi, forteller Mæland.

– Overhodet ikke behov

Hun er klokkeklar på at å bruke konsulentselskaper til å identifisere innbyggere med psykisk utviklingshemming er helt feil. Hun mener dagens system er enkelt og ikke krever noen form for ekstrakunnskap. At kommunene likevel bruker dette, ser hun alvorlig på.

– Det er faktisk oppsiktsvekkende nyheter. Det er overhodet ikke behov for noe konsulentvirksomhet. Tvert imot. Det vil være et misbruk av midler som burde gått til tjenestebruk for innbyggere. Det er uklokt, unødvendig og feil bruk av penger, slår statsråden fast, og fortsetter:

– Dette er et kjent system og vi har hatt det i 20 år, sier Mæland.

Vil undersøke eventuelt misbruk

Onsdag morgen ba hun om derfor om et møte med KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon), for å finne ut hvordan kommunene opplever systemet. Hun har også bedt om et møte med kommunerevisorene, som melder tallene inn til Helsedirektoratet.

Allerede er en full granskingsrapport bestilt. Ministeren vil ikke svare direkte på om konsulentfirmaet Sødermann blir en del av den.

– Akkurat det får vi komme tilbake til. Vi skal gjør det vi kan for å finne ut om det skjer et misbruk av disse ordningene, for det skal vi selvsagt ikke ha.

Mæland om innsalg: – Helt vanvittig

Monica Mæland reagerer uansett kraftig på språkbruken i Sødermanns tilbud til Oslo, der de skrev at Oslo kommune hadde «noen fantastiske muligheter» dersom de registrerte flere innbyggere som psykisk utviklingshemmede.

– Det er helt vanvittig, sier hun.

De lå nesten en halv milliard kroner i potten, hevdet konsulentselskapet. Oslo oppfattet tilbudet som useriøst, og takket nei.

Tirsdag uttalte grunnleggeren av Sødermann, Petter Sødermann, at i sin henvendelse til Oslo pekte de på at kommunen kanskje ikke hadde gjort jobben sin godt nok når det gjaldt å få oversikt over hvem av innbyggerne i hovedstaden som har krav på et tilbud. Han mener deres arbeid kan hjelpe de som har krav på tilbud om å faktisk få det.

– Behov for råd

Petter Sødermann svarer slik på kritikken fra Mæland:

– I Norge er det mange små kommuner. Flere av disse kommunene har behov for å kjøpe ekstern kompetanse og faglige råd, slik at de bedre er i stand til å se hvilke statlige tilskudd de har for å ivareta tjenestetilbudet som innbyggerne har rett til, skriver han i en e-post.

– Vår virksomhet handler om å bistå kommunene, slik at de bedre kan hjelpe innbyggere med psykisk utviklingshemming, fortsetter han.

Mæland mener kommunene er fullt i stand til å gjøre dette uten Sødermanns hjelp.

– Jeg har full tillit til at Oslo kommune og andre kommuner gjør en god jobb, at de vet hvem innbyggerne er og at de yter den hjelpen de skal, sier hun.

«Harmonerer ikke»

– Mæland sier at hun har full tillit til at kommunene gir innbyggerne sine de tjenestene de har krav på. Det harmonerer i så fall ikke med det som det regjeringsoppnevnte utvalget «På lik linje», fant i 2016. Utvalget skrev at det trolig er 50.000 mennesker i Norge som har en tilstand som psykisk utviklingshemmet uten at noen vet om de har diagnosen, tilbud, hjelp eller får sine rettigheter innfridd, skriver Sødermann videre.

Hva gjelder forretningsmodellen, forteller Sødermann at han alltid gir kommunene to tilbud.

– Fast pris eller resultatbasert betaling. Såkalt «no cure, no pay.» Som regel velger administrasjonen i kommunene det siste.

– Uverdig, uanstendig og fullstendig uakseptabelt

Også styreleder Karl Haakon Sævold i Stiftelsen SOR, som arbeider for å fremme utviklingshemmedes rettigheter, reagerer kraftig på VGs avsløring av konsulentfirmaet Sødermanns virksomhet.

– Å tilby seg å bidra til øke antallet registrerte personer med utviklingshemming for dermed å ta ut et «beregnet potensial» eller en «pengeverdi» og å omtale det som «fantastiske muligheter» er uverdig, uanstendig og fullstendig uakseptabelt, sier skriver Sævold i en e-post.

Han ber ikke bare om at firmaet avslutter denne virksomheten, men også at de beklager å ha bedrevet den.

– Hvis dette er et firma med et minimum av etisk anstendighet og samfunnsansvar bør de skjønne at de her har begått en alvorlig feil. Dette er en måte å betrakte mennesker på som er uverdig, mener han.

Nå håper han flere kommuner følger Oslo og avviser tilbudene fra selskapet.

– Kommuner som allerede har avtaler med firmaet må umiddelbart gå gjennom avtalene, granske avtalene kritisk og finne ut om de kan stå inne for innholdet, sier Sævold.

– Forståelse

– Ut ifra slik saken er belyst frem til nå, har vi forståelse for SOR sitt syn på saken, svarer Sødermann i en e-post.

– I 2013 tok jeg blant annet kontakt med SOR Rapport for å få belyst det faktum at Oslo hadde langt færre registrerte psykisk utviklingshemmede innbyggere, enn det Bergen hadde. Jeg tok også kontakt med VG den gangen. Jeg klarte åpenbart ikke å formidle utfordringen godt nok til SOR den gangen. Men jeg opplever at både SOR og jeg er opptatt av det samme, å få tilbudt gode tjenester til denne gruppen som fortjener et helt annet fokus enn det som de får i dag, avslutter han.