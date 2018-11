LEDER: Lørdag skrev varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam (Ap) på Facebook at hun skal lede 17. mai komiteen i Oslo. Det fikk FrPs Inger-Marie Ytterhorn til å reagere. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Mener varaordføreren ikke bør lede 17. mai- komiteen: Vil ha «kronisk norsk» leder

«Litt spesielt at det stadig er innvandrere som skal lede 17-mai komiteen», skrev Frp-profil Inger-Marie Ytterhorn, da varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam (Ap) kunngjorde på Facebook at hun skal lede neste års 17. mai-komité i Oslo.

I kommentarfeltet på Gunaratnams innlegg skriver den profilerte FrP-politikeren:

«Litt spesielt at det stadig er innvandrere som skal lede 17-mai komiteen. Skulle tro at etnisk norske, med kronisk norsk bakgrunn, ville være bedre skikket til akkurat dette vervet?», skriver Inger-Marie Ytterhorn på Facebook-posten til Gunaratnam.

Gunaratnam sier at kommentaren fra Ytterhorn er klart rasistisk, men at den ikke går særlig hardt innpå henne.

– Jeg kjenner at det hun sier ikke går inn på meg som person og min identitet: Jeg vet at jeg er norsk og osloborger. Å være norsk innebærer at du kan ha en mangfoldig bakgrunn, sier hun til VG.

Ytterhorn har ikke svart på VGs, eller andre mediers, gjentatte henvendelser søndag.

Ytterhorn var medlem i Nobelkomiteen fra 2000 og frem til i fjor. Hun var på Stortinget for Frp fra 1989 til 1993 og hun har vært vara på Stortinget frem til 2001. I tillegg har hun også vært aktiv i kommunepolitikken i Bergen i en årrekke.

– Ufattelig provosert

Gunaratnam, som flyttet til Norge fra Sri Lanka da hun var tre år gammel, sier denne saken egentlig ikke handler om henne.

– Dette er barnas dag, og jeg lurer da på hva slags rollemodell hun ønsker å være. Ytterhorn prøver å gjøre dette til et spørsmål om hvem som er norsk og ikke. Mange barn og unge i Oslo som har en flerkulturell bakgrunn ønsker å ta en rolle i hva som skjer i Oslo. Ytterhorn rokker ved dette, og det gjør meg ufattelig provosert.

– Du har fått lignende kommentarer på sosiale medier før. Er det annerledes at en profilert FrP-politiker kommer med kommentaren?

– Absolutt. Vanligvis er nettroll folk som ikke vet bedre. Jeg forventer at Ytterhorn vet bedre etter alle rollene hun har hatt i norsk politikk.

Til motmæle

Etter at flere titalls kommentarer tok til motmæle mot Ytterhorns innlegg, skrev Ytterhorn dette i kommentarfeltet på søndag formiddag:

«Hva er rasistisk, «kronisk» eller «norsk»? Kamzy er helt sikkert en dyktig og flott dame, men for meg virker det mere naturlig at en etnisk nordmann – og aller helst en Osloborger- leder 17. mai komiteen i Oslo. Hvis det er rasistisk – så ok.»

Gunaratnam har selv ikke deltatt i debatten på Facebook.

– Jeg synes vi egentlig skal fokusere på alle som tok til motmæle i kommentarfeltet, de trengte ikke å si noe. De stilte alle spørsmålene jeg lurte på. Jeg er overveldet over dette, avslutter hun.

Frp tar avstand

FrP-leder Siv Jensen mener kommentaren fra Ytterhorn er langt over streken.

– Jeg tar avstand fra denne kommentaren og er sterkt uenig med Inger-Marie Ytterhorn. Kommentaren er grov og langt over streken. Jeg synes ikke den representerer Inger-Marie Ytterhorn slik jeg har kjent henne i mange år, uttaler Jensen til VG.

– Jeg er sikker på at vareordfører Kamzy Gunaratnam er en god representant for demokratiet og verdiene vi feirer 17. mai, sier Jensen videre.