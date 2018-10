STRESSET: Rune Engen trodde først det måtte være en misforståelse da en bank ringte og spurte om han søkte om lån. Da han fikk beskjed om at en bil var registrert i hans navn, ble han ordentlig stresset. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

To siktet: Tok opp lån og kjøpte bil i Runes navn

INNENRIKS 2018-10-31T17:15:12Z

Det ble tatt opp 400.000 kroner i lån i Rune Engens navn. Alt som behøvdes var personnummeret hans og et falskt førerkort.

Publisert: 31.10.18 18:15

Tirsdag 9. oktober fikk Rune Engen en overraskende telefon. En bank ringte og spurte: «Du skal vel ikke ta opp et billån på 400.000?».

Han svarte at det skulle han ikke.

Så begynte det å dukke opp meldinger i Engens Digipostkasse. Det var blitt foretatt kredittvurderinger av han. Noen hadde forsøkt å kjøpe varer på nettet i hans navn.

Engen gikk ned på Grønland politikontor i Oslo , der han anmeldte forsøkene på å bruke identiteten hans.

Da han kom hjem ventet enda en overraskelse. I digipostkassen hans lå et brev fra Statens vegvesen. Det var en melding om eierskifte av en Audi S4, 2010-modell.

Grovt bedrageri

– Jeg ringte Statens vegvesen, og fikk vite at «jeg» hadde kjøpt en bil av en bilforhandler på Hamar, sier Engen til VG.

Dagen i forveien hadde noen kjøpt en bil i hans navn. Igjen måtte Engen kontakte politiet.

Bilen ble betalt med et lån på 389.000 kroner fra Santander Consumer Bank . Noen hadde fått tak i personnummeret hans. I tillegg hadde de et førerkort i hans navn. Enger antar at det må dreie seg om en forfalskning, siden han ikke har mistet eller blitt frastjålet noe førerkort i løpet av de siste årene.

Politiet var raske til å etterlyse bilen. Dagen etter at saken ble meldt til politiet, ble to personer pågrepet i Oslo. Begge er siktet for grovt bedrageri, opplyser Oslo politidistrikt.

De to personene er ikke varetektsfengslet. Politiet opplyser at de siktede ikke har fått oppnevnt forsvarer.

Fanget av kamera

Personene tok kontakt med Billageret på Hamar, etter å ha sett Audien annonsert til salgs på nett, forteller styreleder Arvid Lyngnes i eierselskapet Alund Invest. En ansatt kjørte bilen til Oslo for å møte kjøperen.

Kjøperen hadde et finansieringsbevis fra Santander. Han hadde derimot ikke BankID. Uten BankID vil ikke Billageret overføre bilen. Dermed tar kjøper og selger turen til Santander.

– Vi følger våre rutiner. Vi dro til Santander, de godkjenner ID. Vi drar til Statens vegvesen, de godkjenner ID, sier Lyngnes.

Billageret får overført pengene fra Santander, bilen blir omregistrert og alt ser ut til å være i orden. Til politiet ringer.

At kjøperen ble tatt med til Santander og Vegvesenet var et lykketreff. Vedkommende blir fanget opp av overvåkningskameraer, og politiet får et bilde av ham.

– Dette var en person de hadde mistenkt for slikt før, sier Lyngnes.

– Gode rutiner

Etter at svindelforsøket ble avslørt, har Santander trukket lånekravet mot Engen. Banken mener det er vanskelig å sikre seg helt mot svindel.

– Svindleren hadde personlig informasjon om Rune Engen som gjorde at det var mulig å gjennomføre en kredittvurdering, samt brukte Engens førerkort som legitimasjon, skriver kommunikasjonsrådgiver i Santander, Cecilie Miller, i en e-post.

Hun sier at de fleste svindelforsøk avsløres av bankens rutiner.

– Vi har tro på at våre rutiner avverger de aller fleste forsøk på svindel. Vi kan dessverre ikke forhindre 100 prosent, men vi tar dette veldig seriøst. Vi har ingenting å vinne på å gjøre det enkelt for svindlere, skriver Miller.

Hun opplyser at Santander jobber for å øke bruken av BankID som legitimasjon.

– Enn så lenge er det mange som ikke har BankID, og ettersom førerkort er gyldig legitimasjon i Norge, godkjenner vi dette som legitimasjon inntil videre, skriver Miller.

Vegvesenet: – Vanskelig å avdekke

Statens vegvesen svarer at det kan være vanskelig å avdekke forfalskede ID-dokumenter dersom de fremstår som gyldige.

– Vi anbefaler bruk av digitale tjenester hvor det er sikker identifisering ved bruk av blant annet BankID ved kjøp og salg av kjøretøy. Det er viktig for Statens vegvesen å hindre ID-svindel. Det er derfor et arbeid på gang med å øke kravet til sikkerhet, ved fysisk oppmøte og fremleggelse av ID-bevis, ved manuell innlevering av salgsmelding, sier Heidi Øwre i Vegdirektoratet.

– Vil dere vurdere en ordning der det alltid er krav om bank-ID?

– Det vil være vanskelig å innføre et krav om bruk av BankID ved alle tilfeller da det ikke er alle som kan få BankID, svarer Øwre.

– Ekkelt og ubehagelig

I tillegg til bilen, skal personene ha forsøkt å handle varer på nett i Engens navn. Elektronikk, klær, en bestilling på 5000 kroner hos en nettbutikk som selger kosmetikk. Kredittvurderinger fortsetter å tikke inn.

Nå har han sperret bankkort, endret passord og ringt PostNord for å sjekke at ingen har omadressert posten hans.

– Akkurat når jeg fikk den første telefonen, tenkte jeg at det måtte være en misforståelse. Så gikk det opp et rødt lys.

Det var først da han fikk vite om billånet at Engen ble ordentlig stresset.

– Det som er mest skremmende er at de kunne ta opp et så stort lån, uten BankID, sier han.

Engen er fornøyd over hvor raskt saken ble løst. Han roser politiet for effektivt arbeid. Han er også glad for at Santander har løst saken raskt. En ny omregistrering av bilen er i gang.

Han beskriver svindelforsøket som en påkjenning.

– Det er ekstremt ekkelt og ubehagelig at noen utgir seg for å være deg, sier Engen.