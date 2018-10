MANGE SPØRSMÅL: Halvor Raddum (27) er kaptein på Ullern ILs 3. divisjonslag. Heikki Bjørklund Paltto (24), som ble drept mandag, hadde tilknytning til laget. Foto: Cicilie S. Andersen, VG

Majorstuen-drapet: Møttes på søndag – timer senere var Heikki død

INNENRIKS 2018-10-21T04:22:33Z

Et lite døgn før Heikki Bjørklund Paltto (24) ble knivdrept, satt han på en fotballtribune og så kamp. En av dem som satt sammen med ham, var Halvor Raddum (27).

Publisert: 21.10.18 06:22

Søndag spilte Ullern ILs 3. divisjonslag med sørgebånd. Heikki Bjørklund Pallto (24) , som ble knivdrept i sitt eget hjem mandag, hadde flere venner på laget. Så sent som søndag for en uke siden, dagen før han døde, var han og så på da de spilte kamp.

Det var også da kaptein på laget, Halvor Raddum (27), møtte Paltto for første gang.

– Jeg hadde karantene, og satt oppe på tribunen sammen med to andre fra kollektivet hans, som også har en tilknytning til Ullern, og Heikki.

Raddum forteller at de to hilste og så fotball sammen.

– Og snakket om løst og fast. Alt fra Ullern til andre klubber rundt om i Norge. Sånn jeg har skjønt det var han veldig interessert i fotball , og det var egentlig sånn han slo meg som type også. Veldig fotballinteressert og veldig engasjert, forteller Raddum.

Det er også inntrykket han har fått fra dem som sto 24-åringen nær hjemme.

– Han var en veldig jovial gutt, som var engasjert i fotball, glad i fotball og glad i å være rundt i miljøet. En bidragsyter.

– En lun fyr

Til tross for at de ikke kjente hverandre den søndagen på tribunen, var Paltto enkel å snakke med, forteller Raddum.

– En lun fyr, som kommer med en morsom kommentar, eller ... En likandes fyr med lun humor og avslappet holdning. Som du bare kunne være sammen med og prate fotball med, sier Raddum.

Søndagens kamp endte med seier til Ullern. Alle gledet seg derfor til treningen som skulle være dagen etter, mandag 15. oktober.

Men på lagets Facebook-gruppe kom det plutselig en melding om at det planlagte møtet i forkant av treningen var avlyst. Da treneren kalte inn til et felles møte litt senere på dagen, var ryktene begynt å gå. Alle fikk beskjeden: Den som var knivstukket og drept på Majorstuen, var Heikki.

– Det var som å få et slag i trynet. Folk ble helt satt ut. Det føltes bare helt tomt, forteller Raddum.

Det var bare timer siden han hadde sittet sammen med sitt ferske bekjentskap og sett kamp og snakket fotball.

– Du blir bare helt satt ut. «Hæ, var det ham?» Han jeg satt ved siden av, han jeg satt og pratet med. Etter hvert skjønte jeg at dette var en virkelig nær kompis av to av lagkompisene mine, sier Raddum.

Mange spørsmål

Det var et sjokk, forteller han, som var vanskelig å ta innover seg den første tiden. Særlig de første dagene, da ingen visste noe om hva som hadde skjedd.

Torsdag gikk politiet ut med bilder av en mann de etterlyser i forbindelse med drapet . De kobler også vedkommende til et knivran som skjedde på Majorstuen mandag morgen.

– Du sitter med sykt mye spørsmål, samtidig som du er lei deg fordi det er en som er død. Og du bryr deg om lagkameratene som har stått ham så nær, sier Raddum.

Onsdag denne uken møttes de til trening igjen.

– Vi ble enige om at dette er en forferdelig ting, og det er umulig ikke å være berørt av det. Samtidig må vi bruke fotballen til det den skal brukes til – å bearbeide alle følelsene folk sitter inne med. Det er det som er fint med fotball. Det blir et samlingspunkt hvor du kan trene og glemme og bare gjøre det du digger, sier Raddum.

– Betyr mye for familien

Peder Morset er bistandsadvokaten til Heikkis familie. Han forteller at familien har fått med seg den omsorgen og sorgen som lokalsamfunnet, Mysen fotballklubb, venner og kjente har vist gjennom de siste dagene.

– Det har betydd mye for familien. De er rørt over det. De får med seg omgivelsenes reaksjoner, men de orker ikke nå selv og gå ut og snakke med andre og gi uttrykk for hva de føler og har følt disse dagene, sier Morset.

Familien ønsker også å gi en takk til politiet.

– For måten de har tilnærmet seg familien, på en profesjonell og ryddig måte. Også i forhold til informasjonen de får. Det har familien satt pris på, sier Morset.