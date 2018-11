BLIR FAMILIE: MDG-politikerne Lan Marie Ngyuen Berg og Eivind Trædal. Foto: PRIVAT

Lan Marie Ngyuen Berg og Eivind Trædal får massiv hets etter babynyhet

INNENRIKS 2018-11-06T15:55:37Z

«Herregud, formerer hun seg og? Stakkars Norge.» Slik lyder en av mange reaksjoner på nyheten om at MDG-paret venter barn.

Publisert: 06.11.18 16:55 Oppdatert: 06.11.18 17:38

Oslobyråd Lan Marie Nguyen Berg (31) og ektemannen, bystyrepolitiker Eivind Trædal (32), delte mandag formiddag nyheten om at de venter sitt første barn til våren.

Babynyheten ble omtalt av en rekke medier. Flere av disse postet også sakene på Facebook .

Der benyttet en rekke brukere anledningen til å tilkjennegi sitt syn på at det profilerte paret fra Miljøpartiet De Grønne gleder seg over en ny verdensborger.

VG har valgt å ikke gjengi de groveste kommentarene. Flere av dem omhandler barnet direkte.

«Herregud, formerer hun seg og? Stakkars Norge», heter det i en av bemerkningene til Dagbladets post, som fikk nærmere 600 kommentarer i løpet av mandagen, og enda noen hundre til tirsdag morgen.

Hetsen hagler

Nettavisen postet også sin sak om graviditeten på Facebook. Her er et utvalg kommentarer derfra:

«Først klager de på at det er for mange mennesker på jorden og så lager de en til............»

«hun r dum potet klimaforandring er bs håper allah ikke lar hun beholde baby»

«Jeg skammer meg over mine tanker, når jeg leser denne nyheten her🤕🤔»

«Endelig blir denne autisten borte fra politikken en stund»

VG har vært i kontakt med Eivind Trædal, som sier at han og kona ikke ønsker å kommentere saken nå.

På Facebook og Twitter adresserer han imidlertid de mange som med ymse grad av høflighet påpeker at paret vil trenge bil når de får barn.

– Til de ca. 9000 folka i kommentarfeltet som lurer: Ja, vi planlegger å hente og levere i barnehagen på sykkel eller til fots, skriver han.

Vurderer anmeldelser

Torkil Vederhus er fungerende partisekretær i Miljøpartiet De Grønne, og oppgitt over at hans to partikolleger – som ofte er skyteskiver i sosiale medier – får denne type behandling i offentligheten.

– Det er trist at selv gode nyheter som at Lan og Eivind venter barn, kan generere så mye hat og hets, sier han.

– Terskelen for å hate og hetse i offentligheten har blitt mye lavere de siste årene, folk har lettere for å legge fra seg folkeskikken og la seg hisse opp på sosiale medier, mener Vederhus.

Les også: MDG-topper varsler kamp for bilfritt sentrum

Han forsikrer om at MDG-ledelsen monitorerer hetsen.

– Vi kommer til å følge med i kommentarfeltene for å se om det vil være nødvendig å anmelde noen av kommentarene. Det blir i så fall ikke første gang.

– Svært uheldig

Dagbladet fjernet tirsdag morgen sin sak fra Facebook.

– Vi modererte kommentarfeltet til saken på vanlig måte, og brukte mye tid og ressurser på det. Så var det en del kommentarer som var over streken, og vi valgte å fjerne innlegget, sier Frode Hansen, nyhetsredaktør i Dagbladet.

Han opplyser om at Dagbladet har utestengt nærmere 20 brukere, som følge av hva disse kommenterte på babysaken.

– Vi synes det er svært uheldig at det blir slike kommentarer på en sak som er en gladsak for paret. Det er viktig for oss å slippe til leserne i kommentarfeltene, men også viktig å følge med på dem. Vi vet jo at Lan Marie Berg skaper engasjement, så vi er påpasselige med moderering i saker som omhandler henne.

Nettavisens sak ligger fortsatt på Facebook. Kommentarfeltet ser ut til å være moderert; flere av innleggene viser til avsendere og kommentarer som nå synes å være fjernet.

Utgavesjef Morten Karlsen sier at Nettavisens moderatorer fikk det travelt med å røkte kommentarfeltet etter at lesere gjorde dem oppmerksomme på gjennomgangstonen. Han forteller at det ble utestengelser der også.

– Det er utrolig kjedelig at slike gladsaker blir besudlet av folk som bare er ute etter å sjikanere. Det er kjedelig for Facebook og det er kjedelig for oss, sier Karlsen.

En fallitterklæring

Kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen postet tirsdag morgen et innlegg på sin blogg om behandlingen av MDG-paret, hvor han stiller spørsmål om hva som får folk til å poste sjikanerende meldinger knyttet til en nyhet om et barn på vei.

Overfor VG påpeker han at Lan Marie Nguyen Berg har en «rød klut»-effekt på mange, uansett hva slags medieoppslag det dreier seg om.

– Blander du elementene kvinne, ikke-«kronisk norsk» utseende og litt kontroversiell politikk, har du en molotovcocktail som tydeligvis legitimerer alle mulige former for ytring, sier han.

– Det er et tragisk paradoks at vi mennesker har tatt i bruk den muligheten vi fikk til å ytre oss med en stemme som kan bli sett og hørt av så mange, og så bruker vi den rett og slett til rasering av det offentlige ordskiftet.

Nygård-Hansen blir lattermild når han mimrer tilbake til hvordan kommentarfelter og sosiale medier ble hyllet da de var ferske fenomener.

– «Demokratisering av ordskiftet» og så videre. Hvor er det vi står nå? Dette er jo en fallitterklæring hva etikk og moral angår. Det får frem det verste i oss.