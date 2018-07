FAKTASJEKKEN: Etter en påstand i Dagsnytt 18 ble Per-Willy Amundsen i Frp faktasjekket av Faktisk.no. Foto: Helge Mikalsen/VG

Faktisk.no: Ja, Frp-politikere er mest utsatt for hat, trusler og fysiske angrep

Publisert: 31.07.18 12:40

Faktasjekken har sett på undersøkelser blant topp-politikere fra årene 2013 og 2017. De viser at Per-Willy Amundsen (Frp) har rett i sin påstand.

Faktisk.no tar imidlertid forbehold om at det er knyttet usikkerhet til undersøkelsene, da de blant annet har for lav svarprosent til å si noe sikkert om de andre partiene.

I forbindelse med en ordkrig på Facebook mellom Lars Gule og Amundsen, kommer sistnevnte under Dagsnytt 18 med påstanden om at Frp-politikere er mest utsatt for hets. Han viste til en rapport fra Politihøgskolen.

Les hele faktasjekken under: