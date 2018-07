14 år gammel jente døde etter badeulykke i Halden

NTB

Fredrik Kampevoll

Publisert: 27.07.18 17:05 Oppdatert: 27.07.18 17:31

INNENRIKS 2018-07-27T15:05:31Z

Den 14 år gamle jenta som ble hentet opp av vannet og fløyet til sykehus etter en badeulykke i Halden onsdag, døde fredag.

Det opplyser Oslo universitetssykehus fredag til Øst politidistrikt fredag ettermiddag.

Alle pårørende er varslet.

– Hun ble erklært død i dag, og politiet skal foreta en sakskyndig likundersøkelse. Videre er også pårørende varslet. Vi har oversikt over hendelsesforløpet, og det er per nå en undersøkelsessak, opplyser politiadvokat Charlotte Fredriksen.

Ulykken skjedde i Krusetertjern i Tistedal onsdag kveld . Jenta forsvant i vannet under bading. Nødetatene ble varslet, og en større redningsaksjon ble iverksatt. Redningsdykkere fant jenta i vannet etter nesten tre kvarter.

Halden kommunes kriseteam ble satt i beredskap etter ulykken.

– Jenta var hjemmehørende i Oslo, men ut over at det er satt inn et kriseteam i Halden, så har jeg ikke flere opplsyninger, sier Fredriksen.