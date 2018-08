GODE VENNER: Line Thorstensen forteller at hun har fått god kontakt med alle beboerne på eldresentret «Bonavista». Foto: Privat/Kate Carlton

Line Thorstensen (49) har samlet inn over 200.000 for å hjelpe eldre på Sri Lanka

SKULLERUD (VG) Line Thorstensen (49) hadde et dypt ønske om å hjelpe. Så «snublet» hun over et eldresenter på Sri Lanka. – Da var det bare å snu seg rundt, sier 49-åringen.

Publisert: 28.08.18 19:30

– Jeg vil bare hjelpe disse gamle menneskene, sånn at de får en verdig avslutning på livet og føler seg trygge.

VG møter Thorstensen hjemme på Skullerud i Oslo. For bare et døgn siden landet hun hjemme i Norge, etter tre uker på Sri Lanka .

Hun forteller at det hele begynte for et og et halvt år siden da hun var på strandferie for å besøke en venninne i Unawatuna, sør i landet. Da hun satt med drinken i hånden på en restaurant langs havet ble oppmerksomheten hennes dratt mot en bygning som lå på toppen av en klippe utenfor byen.

– Etter å ha spurt litt rundt, fikk jeg vite at bygningen var et eldresenter ved navn Bonavista.

– Jeg ville bruke tiden på noe nyttig

Thorstensen forteller at huset på klippene slapp ikke ut av tankene, og etter hvert bestemte hun seg for å ta turen opp.

– Den nedslitte bygningen sto i stor kontrast til de ekstremt vakre omgivelsene, forklarer ildsjelen.

Det som møtte henne, kommer hun aldri til å glemme. På sentret bodde 40 menn, 20 handikappede barn og over 100 kvinner.

– Da så jeg det jeg ser for meg er helvete, sier hun.

– Det var døende mennesker som ikke hadde det noe bra. De hadde store liggesår. De hadde nesten ikke klær og lå i sin egen møkk og hadde ikke dusjet eller vært på do på ukevis. Det aller verste var lukten.

Thorstensen bestemte seg for at hun ikke kunne dra fra Sri Lanka uten å gjøre et forsøk på å hjelpe.

– Jeg var midt i en separasjon på den tiden, så istedenfor å gå inn i meg selv og være lei meg, så ville jeg bruke tiden på noe nyttig og hjelpe andre.

Hun forteller at tankene startet i det små. Hun ville hjelpe dem med å skaffe rene klær, bleier, madrasser og mat.

– Og kanskje ta et malingsstrøk med spreke farger for å gjøre stedet mer livlig, legger hun til.

Startet innsamlingsaksjon

Men så ballet det på seg. I løpet av det siste året har hun vært i Unawatuna en rekke ganger – i ukevis og månedsvis om gangen.

Da hun skjønte at hun ikke kunne hjelpe de over 100 menneskene alene ba hun om hjelp fra både turister og lokale.

– Jeg spurte alle som var på yoga-senter i nærheten som hadde reist til Sri Lanka for å «finne seg selv» om å sette av noen timer sånn at vi kunne gjøre en forskjell. Og det gjorde de gjerne, sier Thorstensen.

Til sammen har det vært flere hundre frivillige som har jobbet for at beboerne på eldresentret skal få en bedre hverdag. Nå har store deler av bygningen blitt pusset opp med nye toaletter, dusj og kjøkken. Hennes mål er at alle beboerne skal ha sin egen seng med madrass, får dusje minst en gang i uken og muligheten til frisk luft.

Hun startet innsamlingsaksjonen «Help Line Help» for å få inn penger til prosjektet. I løpet av ni måneder har hun samlet inn over 200.000. Donasjonen varierer fra 5 til over 6000 kroner fordelt på hundrevis av givere verden rundt.

– Drømmen min var å samle inn 60.000 i første omgang, men så var det plutselig 150.000.









BÅDE ELDRE OG BARN: På sentret bor det flest eldre, men også utviklingshemmede barn. Privat/Kate Carlton

Hun forteller at eldresentre ikke er like vanlig på Sri Lanka. De fleste blir tatt vare på av familie, venner eller naboer.

– Men tsunamien førte til at veldig mange ble alene, tror jeg.

Thorstensen sier hun har blitt kjent med hver og en på eldresentret. Men det er spesielt én person som hun har fått et ekstra nært forhold til.

– Narnjia var en av de første jeg så da jeg gikk inn på eldresentret. Og det var egentlig bare hun jeg skulle hjelpe i begynnelsen. Ammē kaller jeg henne nå. Det betyr mamma, sier hun.

Thorstensen forteller at hun har jobbet på gamlehjem hjemme i Oslo, og at eldre mennesker har en spesiell plass i hjertet hennes.

– Jeg har alltid hatt lyst til å reise ut i verden og hjelpe til, men jeg har ikke gjort det. Plutselig havnet jeg opp i det, og da var det bare å snu seg rundt. Jeg kan ikke hjelpe alle, men jeg kan jo hjelpe noen.

– De som bor her er veldig fornøyd

Dinusha Prashanthi er én av to som jobber på eldresentret. Hun forteller over telefon fra Bonavista at Thorstensen har vært til stor hjelp.

– De som bor her, er veldig fornøyd, sier hun.

Hun peker blant annet på at Thorstensen har pusset opp store deler av bygningen, og sørger for at alle beboerne har det bra. Hun poengterer også at de endelig har fått innlagt vann.

– Tilgang på vann har vært et veldig stort problem. Men nå er det fikset – vi har full tank, sier Prashanthi.

Thorstensen forteller at hun ikke har planer om å gi seg med det første. Hun vet allerede om flere eldresentre i nærheten av Unawatuna hun vil hjelpe til på.

– Jeg reiser tilbake allerede nå i september.