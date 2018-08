IKKE MED PÅ FEST: Trond Giske, her sammen med samboeren Haddy Njie i samtale med en annen under Arendalsuken forrige uke. Foto: Tomm W. Christiansen

Giske ikke invitert på Fafo-festen

For første gang på svært mange år er Aps avgåtte nestleder Trond Giske (51) fredag kveld ikke invitert på den store sommerfesten til fagbevegelsens forskningsstiftelse, Fafo.

Publisert: 24.08.18 19:37

Fafo ønsker imidlertid ikke å gi noen begrunnelse for hvorfor Giskes for første gang på svært mange år, etter det VG erfarer, ikke er å finne på gjestelisten.

Fredag kveld avholdes den årlige festen som samler samfunns- og forskningseliten i Norge til stor hagefest på Grønland i Oslo. Fafo opplyser til VG at de har invitert i overkant av 1000 gjester til arrangementet. Årets fest er fulltegnet, og mange er henvist til venteliste.

Fafo-ansatt varslet

VG fortalte i desember 2017 at en ansatt i Fafo hadde sendt brev til Ap-leder Jonas Gahr Støre og varslet om at Giske hadde hatt «ubehagelig» kontakt med hans datter, som jobbet som servitør på Fafo-festen i 2012.

Dette er Fafo Fafo er et forskningsinstitutt innen anvendt samfunnsvitenskapelig forskning, etablert i 1982 av Landsorganisasjonen i Norge (LO) som Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon. Virksomheten består av forskningsoppdrag innen en rekke ulike tema. Blant de viktigste er arbeidsliv, med spesiell vekt på partsforhold, velferdsordninger, levekår, innvandring og integrering, fag- og videreutdanning, samt rettigheter og sikkerhet i forbindelse med krig og konflikt. Fafo har utført studier i Øst-Europa, Midtøsten og Kina. Fafos utredningsvirksomhet i Gaza og på Vestbredden var medvirkende for kontakten som ledet til Oslo-avtalen mellom Israel og PLO i 1993. I 1993 ble Fafo etablert som en stiftelse, med bidrag fra LO, Fagforbundet, Telenor, Elkem, Orkla, Umoe, Coop og Sparebank1. Stiftelsen eier lokalene i Borggata 2b og driftsselskapet Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning AS. Kilde: snl.no

Noen uker senere, 7. januar, måtte Giske gå av som nestleder i Ap etter at en rekke kvinner hadde levert inn varsler mot ham med anklager om seksuell trakassering.

VG har vært i kontakt med flere personer i Fafo som forteller at spørsmålet om Giske ville bli invitert har vært et hett samtaleemne blant de ansatte. Men på kveldens gjesteliste står han altså ikke, men ingen i Fafo-ledelsen vil bekrefte dette overfor VG.

– Listen over inviterte til festen er satt sammen etter innspill fra de ansatte i Fafo. I tillegg har vi noen faste posisjoner som alltid får invitasjon, som blant andre statsråder, ledelsen i partiene, utdanningskomiteen på Stortinget, ledelsen i de store organisasjonene. Forøvrig kommenterer jeg ikke hvem vi inviterer eller ikke, og hvorfor, sier Tone Fløtten, daglig leder i Fafo, til VG.

Heller ikke AUF

– Trond Giske har vært invitert gjest på Fafos fester i en årrekke, men ikke i 2018 - året han ble avsatt som nestleder i Ap etter at partiet konkluderte med at han hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Er det på grunn av dette at Giske ikke er blitt invitert i år?

– Som sagt kommenterer jeg ikke enkeltpersoner, sier Fløtten.

Trond Giske har ikke besvart VGs henvendelser om saken. Etter det VG forstår er han opptatt på et privat arrangement fredag kveld.

Tidligere denne uken fortalte AUF-leder Mani Hussaini til Dagbladet at Aps ungdomsparti ville bryte med tradisjonen om å invitere tidligere AUF-ledere til sitt landsmøte ved ikke å invitere Trond Giske.

– Med det bakteppet vi har bak oss det siste året, så er det ikke naturlig at Trond Giske deltar på AUFs landsmøte i år, og derfor er han heller ikke invitert, sa Hussaini.

Giskes deltagelse på fester og sosiale sammenkomster har vært et hett tema internt i Ap det siste halvåret. Aller hetest ble debatten da Jonas Gahr Støre inviterte Giske til sommfesten i Aps stortingsgruppe, til tross for at flere hadde advart partilederen mot å gjøre dette.

De som reagerte på invitasjonen påpekte at det hadde kommet varsler mot Giske ved to av de fire sommerfestene.