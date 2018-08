Kaosvær i Oslo: – Jeg var livredd

Kraftige vindkast fredag ettermiddag ødela et marked, trær og takstein i Oslo. Greta Cava (55) fryktet for livet.

Publisert: 17.08.18 17:07 Oppdatert: 17.08.18 19:01

– Jeg var livredd, jeg har aldri kjent sånn frykt, sier Greta Cava (55) til VG.

I hovedstaden regnet og blåste det kraftig i ettermiddag. Cava befant seg på Grünerløkka i Oslo da uværet ødela et helt marked.

Hun hadde akkurat vært og fått justert en ny tråsykkel hun hadde hatt et par uker, da det blåste opp.

– Dette været har jeg ikke opplevd maken til. Det blåste hele markedet på hodet. Det kom først vestfra i full fart, og så kom det østfra igjen. Det var helt «insane», forteller Cava.

– Blåste i alle retninger

Cava presiserer at hun ikke er noen pyse. Som trafikklærer driver hun med det hun kaller risikosport hver dag i skolebilen.

Cava har også har bodd i Kristiansund, og er derfor vant til røft vær på Nord-Vestlandet.

– Det blir liksom ikke sånt vær i Oslo. Da det begynte, tenkte jeg «oi, deilig». Så ble det verre og verre. Jeg tenkte, hvor ille kan det bli? Det var helt forferdelig, sier hun.

– Jeg sto der midt inne i det, og med en ny sykkel som jeg ikke hadde lyst til å gi slipp på. Jeg tenkte «hva gjør jeg nå?» Hvis jeg står her, så kommer jeg til å få et eller annet over meg. Alt blåste i alle retninger, telt og boder og glass og klær, det var helt forferdelig. Det brakk kvister fra trærne. Jeg tenkte, er det best å stå stille eller skal jeg løpe? Det var skikkelig grusomt, fortsetter Cava.

Vindkast ødela flere telt

Fredagen markerte starten på tre dager med kultur- og markedsdager på Grünerløkka, med markedsboder, musikk, kunstauksjon, bruktmarked, barneaktiviteter og mat.

– Det var sjokkerende, det var brutalt, og det var brått. Det var kraftig, jeg så den store hoppeparken flytte seg som den skulle vært laget av papp. Det var et sjokkerende skue. Jeg tror det varte bare ett minutt eller to, og så var det ødeleggelser for titusener av kroner. Folk mistet mat og fikk varer ødelagt, forteller Ulf Granli, ansvarlig arrangør for kultur- og markedsdagene på Grünerløkka.

Granli har arrangert markedet siden 1996 og aldri opplevd noe tilsvarende. Da VG snakket med ham, var Granli på vei av gårde for å hente nye telt. Selv mistet han fem-seks telt i uværet.

– Man kan ikke gjøre noe annet enn å trekke pusten dypt og begynne på nytt. Det er ikke så mye man får gjort med naturkreftene, konstaterer Granli, som opplyser at markedet fortsetter i morgen.

Fikk flere meldinger samtidig

Værradaren for Sørøst-Norge viste rødt over Oslo fredag klokken 16.00. Fargen gir en indikasjon på hvor kraftig nedbøren er, og rødt betyr kraftig.

Nødetatene i Oslo fikk flere meldinger i forbindelse med uværet fredag ettermiddag. Operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt sier til VG at de fikk inn flere meldinger rundt klokken 16.00.

– Vi fikk melding om et tre som har veltet i Sofienbergparken. Tre biler havnet delvis under og fikk skader. Det er også tre-fire trær som har veltet over Solemskogveien og tatt med seg flere strømledninger. Hele veien er sperret av, og Hafslund er på vei, sier han.

Politiet fikk også melding om et tre som hadde veltet over veien i Københavngata, og to meldinger om taksteiner som hadde løsnet i Peter Møllers vei og Teglverksgata.

– Alle meldingene kom så å si samtidig i firetiden, og vi har ikke fått flere etter dette. Det er ingen personskader og minimale materielle skader, sier Solberg.

Oslo brann- og redningsetat og Asker og Bærum brannvesen er i gang med å rydde opp etter uværet.















1 av 6 KRAFTIG NEDBØR: Paraply var kjekt å ha da himmelens sluser åpnet seg. GISLE ODDSTAD, VG

Tordenbyge

Meteorologene‏ varslet i dag tidlig at paraply ville være en god idé på Østlandet, siden det i ettermiddag ville komme kraftige tordenskyer og regnskyll.

– Dette er egentlig veldig vanlig på sensommeren, men det er ikke hver sommer en slik tordenbyge treffer Oslo sentrum. Det var uflaks med tid og sted, konstaterer Vibeke Thyness, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

På Blindern ble det registrert fire millimeter nedbør på syv minutter, med vindkast opp til 17 meter per sekund.

Thyness opplyser at det var området fra Drammen i sør til Gardermoen som ble berørt av tordenbygen.

– Uværet dør ut, så jeg venter en rolig kveld, sa Thyness ved 18.30-tiden fredag.

