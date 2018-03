Dagbladet: Ap-politiker fikk verv etter at varslersak var behandlet

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

En Ap-tillitsvalgt i Oslo ble gjenvalgt til et lokalt verv etter at partiet mottok et varsel om at vedkommende skal ha drevet med seksuell trakassering, skriver Dagbladet.

Den nye varslersaken som nå rammer Arbeiderpartiet ble kjent før helgen. Partisekretær Siri Gåsemyr Staalesen uttalte at «konsekvensene er at vedkommende er blitt bedt om å trekke seg fra byomfattende verv i Oslo Ap og i AUF i Oslo».

Men ifølge Dagbladet ble den aktuelle politikeren gjenvalgt til et tillitsverv i et lokallag i Oslo etter at varslersaken var ferdig håndtert.

– Det tok litt tid etter at konklusjonen ble fattet til den ble etterlevd fra begge parter, sier Staalesen og innrømmer at ting burde ha vært gjort annerledes.

Hun har ikke svart på avisens spørsmål om hvorvidt det er aktuelt å frata politikeren det lokale vervet.

Varselet kom til partiet i januar, og skal dreie seg om én sak, ifølge en epost Staalesen sendte til VG fredag kveld.

Hun ønsket ikke å gå i detalj inn i varselet det dreier seg om.

– Begge parter har kommet til orde med sin versjon. Varsler er fulgt tett opp med møter og samtaler både under- og etter prosessen fra partiledelsens side og fra en støtteperson i partiet, skrev partisekretæren fredag.

Hun understreket også alvoret i saken.

– Det er alvorlig når det forekommer brudd på Arbeiderpartiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering. Vi er opptatt av å hindre at det skjer og vi er derfor tett på de involverte i denne saken, skrev hun.

Arbeiderpartiet og AUF har tidligere opplyst at de har mottatt et tjuetall varsler siden midten av desember i fjor. Flere av varslene var knyttet til tidligere nestleder Trond Giske, som valgte å trekke seg fra vervet i kjølvannet av varslersakene mot ham.