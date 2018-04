FORTVILET: Prest Elisabeth Eriksen forteller at de det siste året har opplevd «uregelmessigheter» i stallen der hun og flere andre har hestene sine i Skedsmo i Akershus. Foto: Privat

Har anmeldt hesteovergrep: – Det gjør meg morderisk forbannet

Publisert: 27.04.18 10:38 Oppdatert: 27.04.18 11:32

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-27T08:38:19Z

Det mistenkes at noen har hatt seksuell omgang med flere hester i en stall på Skedsmo det siste året. Forholdene er nå anmeldt og under etterforskning av dyrepolitiet.

– Det gjør meg morderisk forbannet. Dette er uskyldige dyr som har blitt voldtatt flere ganger. Sånt gjør man bare ikke. Dyr har egenverdi og er levende vesener.

Det forteller prest Elisabeth Eriksen, kjent fra TV Norge-programmet Gift ved første blikk, til VG.

Oppdaget mann i stallen midt på natten

Hun forteller at de det siste året har opplevd «uregelmessigheter» i stallen der hun og flere andre har hestene sine i Skedsmo i Akershus.

– Vi har oppdaget papir, bøtter og krakker inne i båsene til hestene. Hester som tidligere har vært snille som lam har også plutselig blitt vanskelige å håndtere, forteller Eriksen til VG.

Nylig måtte en av hestene ha vakt gjennom natten på grunn av sykdom, og klokken fem om natten våknet en av vaktene av at det er en ukjent mann inne i stallen.

– Jeg våknet i fem-tiden av at en mann kom inn i stallen og gikk rett inn i boksen til en av hoppene. Jeg trodde det var stalleieren. Etter noen minutter kom mannen ut igjen. Da så jeg at det var en fremmed som ikke tilhører stallen. Jeg satte meg opp. Idet han så meg, dro han jakken rundt seg som om han skulle skjule noe. Jeg turde ikke si noe. Jeg visste jo ikke hvem han var, eller hva han skjulte. Han strakte hendene over hodet og forsvant, sier Ida-Therese Strandbakke til Romerikes Blad .

– Vi skjønner nå at uregelmessighetene skyldes at en person har forgrepet seg på hestene, sier Eriksen.

Låst stall satt ikke stopper

Etter besøket i stallen har dørene vært låst om natten, men det ser ikke ut til at det har stoppet personen.

– Da oppdaget vi at han hadde tatt seg inn til den ene hoppa som står i en boks utenfor stallen, forteller Eriksen.

Eierne mistenker at alle fire hoppene som tilhører stallen har blitt utsatt for overgrepene, ettersom de samme artiklene har blitt funnet hos alle.

– Han vet hvilke bokser han skal inn i.

Eriksens hest er drektig og har straks termin, hun forteller at det bare er flaks at hoppa ikke har kastet føllet.

– Hester er i utgangspunktet tillitsfulle dyr. Vi tror han har hatt med seg posene med brød for å få hestene til å stå stille. Det er helt forferdelig.

Strafferamme på opptil tre år

Onsdag anmeldte Eriksen forholdet, og saken er nå hos dyrepolitiet på Lillestrøm.

– Da jeg kom på politistasjonen ble jeg tatt på alvor fra første stund. Det synes jeg er betryggende. Dyrepolitiet ble koblet på med en gang, og det gjør at jeg har troen på at det vil skje noe, sier Eriksen.

Eriksen mener vedkommende nå må bli tatt og få mer enn «en smekk på lanken».

Politiadvokat i Øst politidistrikt, Kristina Bruusgaard, bekrefter overfor VG at de for to dager siden fikk inn en anmeldelse som gjelder brudd på dyrevelferdsloven og seksuell omgang med hest.

– Øst politidistrikt har fått øremerkede midler til bekjempelse av dyrekriminalitet og har opprettet en egen dyrekrimgruppe med to etterforskere. Saken vil bli etterforsket av denne gruppen, og vi ser alvorlig på saken, sier Bruusgaard.

Hun forteller at de er på et tidlig stadium i etterforskningen og på nåværende tidspunkt ikke kan gå inn på etterforskningsskrittene i saken.

Tidligere hendelser i området

Også i 2007 rystet sexovergrep mot dyr området, da en mann ble tatt på fersken i det han var i ferd med å ha sex med et lite føll på Kløfta.

– Har dere noen mistenkte i saken, eller ser noen sammenheng mellom de tidligere hendelsene i området?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Bruusgaard.

Ifølge paragraf 14 i Loven om dyrevelferd er det forbudt å foreta seksuelle handlinger med dyr, eller å ha seksuell omgang med dyr.

Overtredelse kan straffes med fengsel i inntil tre år, avhengig av alvorlighetsgrad, opplyser politiet.

Denne artikkelen handler om Dyr

Skedsmo

Politiet

Hest