SKREDFARE: På Nordlandsbanen har et sørperas 3 mil nord for Mosjøen ført til at underbygningen under skinnegangen er vasket ut over en lengde på 40 meter. Foto: Bane Nor / NTB scanpix

Nordlandsbanen henger i løse lufta - fortsatt skredfare

NTB

Publisert: 22.04.18 09:01

Snøskredfaren på Helgeland er avtagende, men fortsatt stor. 40 meter av skinnegangen på Nordlandsbanen henger i løse lufta etter et sørpeskred.

For første gang ble det svarte farenivået brukt før helga for å varsle om meget stor snøskredfare på Helgeland. En rekke etater fulgte nøye med på utviklingen, og Forsvaret stilte to helikoptre og en stridsbåt til disposisjon for nødetatene.

Lørdag ettermiddag gikk det flere middels store skred på Helgeland, men verken folk, hus eller veier ble rammet.

Søndag morgen er snøskredfaren nedgradert til rødt farenivå, som betyr stor fare.

- Noen naturlig utløste skred ventes fortsatt på grunn av regn først på dagen, melder NVE.

Folk bes fortsatt om å holde seg unna skredterreng.

Sørpeskred

Nordlandsbanen er fortsatt stengt for trafikk mellom Mosjøen og Drevvatn og kommer til å bli det en stund etter at det gikk et sørpeskred tre mil for Nordsjøen lørdag ettermiddag.

Som følge av skredet henger 40 meter av skinnegangen i løse lufta.

- Sørperas har ført med seg trær og greiner, tettet en større betongstikkrenne, underbygningen er vasket ut over 40 m lengde, opptil 10 m høyde. Vi mobiliserer for å bygge opp, skrev Bane Nor på Twitter lørdag kveld.

Jobber på stedet

Bane Nor opplyser at det er jobbet på stedet natt til søndag. En oppdatering om arbeidene vil bli gitt ved lunsjtider.

I deler av Nordland og Trøndelag er det gult farenivå for sørpeskred. Det betyr at det er en utfordrende situasjon. Samme faregrad omfatter også Østlandet og Telemark.

