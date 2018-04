ILLUSTRASJONSFOTO: Universitetet i Oslo Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Student saksøker staten etter anklager om seksuell trakassering

Publisert: 19.04.18 02:01

En tidligere student ved Universitetet i Oslo saksøker staten etter å ha blitt utestengt fra studiet grunnet anklager fra medstudenter om seksuell trakassering.

Vedkommende saksøker Kunnskapsdepartementet og krever en erstatning på 1,8 millioner kroner i tapt inntekt og 150.000 kroner i oppreisning, ifølge Universitas .

Den tidligere studenten, som nå har vært utestengt fra studiet i tre år, mener universitet ikke hadde grunnlag for å utestenge han. I sluttinnlegget hevder han ifølge studentavisen at medelevenes bekymringsmeldinger mot ham er oppkonstruerte og uriktige.

Regjeringsadvokaten på sin side mener oppførselen hans var så ille at han ikke egner seg til å gå ut i profesjonen han utdanner seg til.

– Dokumentasjonen i saken viser at han har opptrådt krenkende og truende overfor sine medstudenter, og at han ikke tok nei for et svar og stadig utfordret andres grenser, står det i statens sluttinnlegg gjengitt av Universitas.

Rettssaken er berammet til tirsdag 24. april, og ifølge avisen er 16 vitner kalt inn. Verken studentens advokat Robina Shaukat Hussain i Advokatfirmaet Elden eller regjeringsadvokat Kari Sigurdsen skal ha ønsket å kommentere saken.

