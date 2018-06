NEI TIL HASJ: Byrådsleder Raymond Johansen er imot legalisering av cannabis. Foto: NTB scanpix

Byrådsleder Raymond Johansen: – Narkotikaen flommer i Oslo

Publisert: 18.06.18 20:50 Oppdatert: 18.06.18 21:11

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener man må snakke om narkotikaen, som gjør at gjenger som Young Bloods tjener store penger.

– Narkotikaen flommer i Oslo . Tilbudet er stort og etterspørselen er stor. Det er grunnen til at disse gjengene tjener penger, sa Raymond Johansen under mandagens høring i Oslo rådhus.

Høringen handlet om ungdomskriminalitet, utenforskap og utrygghet i hovedstaden.

Forrige helg avslørte VG politiets mislykkede innsats mot den kriminelle gjengen Young Bloods, som gjennom flere år har bygget seg opp og herjet på Holmlia i bydel Søndre Nordstrand.

Byrådslederen mener folk må snakke mer om narkotika.

– Det er den store elefanten i rommet. Mange politikere fra alle partier snakker om legalisering, særlig av cannabis. Omsetning av cannabis er en kjempeutfordring. Når disse unge guttene kan fly rundt og selge, så betyr det også at det er mange som faktisk kjøper og bruker, sier Johansen.

– Hva tenker du om legalisering?

– Jeg er imot det. Vi har nok problemer med alkohol, sier Johansen.

– Nyheten om Young Bloods kom som et sjokk

Byrådslederen mener det at folk går rundt i deler av Oslo og er redde som følge av flere skyteepisoder og drapsforsøk den siste tiden – er «totalt uakseptabelt».

Ifølge Johansen er problemet todelt: Utagerende ungdom i deler av byen og kriminelle gjenger med koblinger til internasjonal organisert kriminalitet, som Young Bloods på Holmlia.

– Det er viktig å skille mellom epler og pærer.

Tirsdag vil byrådslederen legge frem forslag om en tiltakspakke på 49 millioner kroner til strakstiltak for ungdom, når bystyret skal behandle revidert budsjett for Oslo.

– Det virker som om nyheten om Young Bloods kom som et sjokk på oss alle. Også har vi begynt å reagere, sier James Stove Lorentzen (H), leder av helse og sosialkomiteen, som arrangerte mandagens høring.

– Hvorfor var det VG som måtte melde dette? Det kan vitne om for dårlig kommunikasjon fra politi og bydel, fortsetter han.

Wake-up call

Byrådsleder Johansen sier at han lenge har vært kjent med det kriminelle gjengmiljøet som har etablert seg og vokst frem på Holmlia.

– Jeg er kjent med noen av personene bak. De har hatt stor selvtillit og driver stort med dopsalg, noe som etter hvert har ført til at de har mye penger.

– Hva tenker du om politiets innsats på Holmlia?

– Jeg tror dette også er en wake-up call for politiet. Det er ingen tvil om at arbeidet med politireformen har krevd en del ressurser. Hvis personer blir flyttet på og plutselig begynner å jobbe med noe annet, og det ikke har vært overføring av kunnskap, så er det ganske mye som faller bort, sier Johansen.

Justisdepartementet har gitt Oslo politidistrikt 30 millioner kroner ekstra for å bekjempe kriminaliteten i Oslo sør.

Byrådslederen ønsker at det blir en permanent bevilgning, og har en klar beskjed til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp):

– Jeg er opptatt av at det skal være nok politiressurser. Jeg vil høre justisministeren si: «Ja, de pengene skal fortsette å komme fremover også».

Forslag til ungdomstiltak

I vår var det flere uheldige hendelser i forbindelse med natteravnpatruljering i Groruddalen. Dette førte blant annet til midlertidig stopp av patruljering i Vestli .

Annstein Garnes, natteravnleder på Vestli, var en av talerne på mandagens høring. Han har flere konkrete forslag til hvordan man kan forebygge ungdomskriminalitet. Noen av dem er:

Fritidsklubber med gratis mat

Involverte foreldre

Et styrket idrettstilbud for unge

Fadderordning på skolene

– Noen møter ikke på fritidsklubben fordi de ikke har fem kroner til en pizzabit, sier Garnes, som også er leder av Vestli vel.

Savner tilbud for unge voksne

Ayoub Zannachi, ungdomsrådsleder i Stovner bydel, mener mangel på tilbud for ungdom over 18 år er en årsak til at noen faller utenfor samfunnet.

– Jeg er i dag 16 år gammel. Jeg har tilbud om alt fra motorsykkelkurs til kokkekurs og strikking. Den dagen jeg er 18 har jeg ikke noe av dette lenger. Jeg har enten Nav, studier eller arbeidsliv, sier han.

– Har du forslag til løsninger som kan gjøre at unge ikke blir rekruttert til belastende miljøer?

– Det viktigste er å komme i jobb. Veldig ofte gjør mangel på penger at man ikke har et sosialt liv. Da blir man et lett bytte for dårlige miljøer. Derfor bør det skapes flere arbeidsplasser, som ikke krever at man har en mastergrad, sier han til VG.

Ungdomsrådslederen sier videre at han er skuffet over medienes håndtering av Oslos ungdomsproblematikk.

– Det er viktig å skrive om det, men det er fremstillingen som er problemet. Det er store overskrifter om store problemer. Det legger mer til rette for fremmedfrykt enn aksept og toleranse. Det er et feiltrinn. Og det gjelder blant annet VG, sier han.