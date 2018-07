PÅ KAMERA: Politiet har ifølge kjennelsen fra retten opptak fra åstedet hvor 18-åringen Håvard Pedersen ble drept lørdag. Foto: Tarjei Abelsen

Vadsø-drapet: Utelukker ikke at flere var involvert

Publisert: 17.07.18 15:36 Oppdatert: 17.07.18 16:32

VADSØ (VG) Politiet i Vadsø utelukker ikke at flere var involvert i planleggingen av drapet på 18 år gamle Håvard Pedersen, men de er sikre på at selve drapshandlingen ble utført av én person.

Det var lørdag kveld at Pedersen ble drept mens han var på jobb på en Coop-butikk i Vadsø.

En 17 år gammel afghaner, med midlertidig opphold i Norge, er siktet for drapet, og varetektsfengslet i to uker . Han erkjenner ikke straffskyld.

Ifølge politiet skal siktede ha oppsøkt andre personer etter at han flyktet på Vadsø ya etter drapet lørdag kveld.

– Men vi tror det er tilfeldig at han traff dem der, opplyser Steffen Andreassen i Finnmark politidistrikt til VG.

Ifølge politiet er et ingenting som tyder på at det er flere som er involvert i drapet, men de velger å ta høyde for det i den videre etterforskningen.

– Vi kan ikke utelukke at andre har vært med i en planleggings-fase, sier Andreassen.

Etterforsker relasjon

Politiet mener det er for tidlig å si om 18-åringen var et tilfeldig offer, men motivet for drapet er fortsatt ukjent. Den siktede og den avdøde gikk på samme skole, men politiet har ikke kommet noe nærmere en relasjon mellom de to.

– Vitneavhøret har ikke avklart at de har noen annen relasjon enn at de gikk på samme skole, men det jobber vi videre med, sier Andreassen.

Gårsdagens avhør varte i fire timer.

Siktedes advokat Vidar Zahl Arntzen sa til VG tidligere tirsdag at det ikke er noe som tyder på at det har vært en relasjon mellom 17- og 18-åringen.

Politiet søker fortsatt på land og til sjøs, men har ennå ikke funnet den knivlignende gjenstanden som ble brukt til drapet .

De har avhørt ti vitner i saken.

Kameraopptak fra åstedet

I kjennelsen fra Indre Finnmark tingrett kommer det frem at politiet har lagt anmeldelsen av drapet og en illustrasjonsmappe fra kameraopptak på åstedet til grunn for at den siktede gutten mandag kveld ble varetektsfengslet i to uker.

De mener de har god kontroll over hendelsesforløpet, at det skjedde inne på Byggmix på Coop i sentrum av Vadsø, og viser til kameraovervåkningen og at de er trygge på at de har rett mann.

– Men ingen har sett selve drapshandlingen, sier Andreassen.

Ifølge han var det tre ansatte i butikken på tidspunktet. Tv 2 skriver at politiet har bilder av selve drapshandlingen, men det vil ikke politiet bekrefte.

Politiet etterforsker likevel for å finne motivet for drapet og hvorfor siktede oppsøkte avdøde. Foreløpig er det kun opptakene rundt selve drapstidspunktet politiet har gjennomgått.

– Vi har sikret opptak fra et større tidsrom, og vil gjennomgå dem de nærmeste dagene, sier Andreassen.

VG har flere kilder som hevder at den siktede 17-åringen var i Coop-butikken lørdag formiddag.

– Vi jobber med å undersøke det, sier Andreassen.

Fulgte etter to kvinner

Ifølge siktedes forsvarer Zahl Arntzen er 17-åringen villig til å snakke med politiet:

– Han samarbeider med politiet og svarer på spørsmål, sier Vidar Zahl Arntzen.

Forsvareren vil ikke si noe om hvorfor 17-åringen nekter straffskyld, eller om han husker hva som skjedde lørdag kveld.

VG skrev mandag at en kollega av drepte Håvard Pedersen sier at den drapssiktede 17-åringen tidligere har fulgt etter søsteren hans , og at han så sykt ut i tiden før drapet.

Politiet, ved etterforskningsleder Steffen Andreassen, har fortalt til VG at siktede har fulgt etter to kvinner så lenge at det ble opplevd som ubehagelig.