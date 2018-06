Angriper Stortinget for å overkjøre regjeringen om innleid arbeidskraft

Publisert: 26.06.18 11:06

INNENRIKS 2018-06-26T09:06:50Z

Statsminister Erna Solberg (H) kaller Stortingets vedtak om å begrense innleid arbeidskraft for problematisk, under regjeringens halvårlige pressekonferanse.

– I år kan vi ta sommerferie med visshet om at mange piler peker i riktig retning, slik starter statsminister Erna Solberg (H) sin første halvårige pressekonferanse siden regjeringen ble utvidet til en blågrønn regjering.

Hun trekker blant annet frem at det går godt for norsk økonomi, peker på regjeringens integreringsdugnad, kompetansereform og satsing på næringslivet.

– Kjenner ikke konsekvensene av innstramminger for innleie

Statsministeren brukte også tid på å kritisere opposisjonen på Stortinget, som gikk imot regjeringen i spørsmålet om innleid arbeidskraft.

– En mindretallsregjering må være forberedt på noen flertall mot seg, sier Solberg.

Hun påpeker at noen av disse vedtakene allerede er tiltak regjeringen arbeider med, men hun kritiserer spesielt ett vedtak.

Stortinget vedtok tidlig i juni innstrammingene i reglene for innleie på arbeidsplassene. KrF søkte seg mot partiene på venstresiden og sikret flertall.

Reglene gjelder alle bransjer i Norge og sier at det blir forbudt med såkalte nulltimerskontrakter og bemanningsbyråene skal i hovedregel ha faste ansatte.

– Vi vet for lite om hva konsekvensen vil være. For små og mellomstore bedrifter. For distriktene. Og for hvilket merbyråkrati en slik endring medfører for bedriftene.

Hun mener det er en problematisk inngripen uten høring eller grundige utredninger.

– Vår dør er åpen for KrF

Som mindretallsregjering er statsministeren avhengig av støtte fra KrF, som har støttet regjeringen i de siste ti budsjettene.

Solberg skryter av samarbeidet, og påpeker at dørene til regjeringssamarbeid fremdeles står åpen.

– Det er opp til KrF om det skal fortsette, og om det skal fortsette med KrF i eller utenfor regjering. Den prosessen skal de få ha i fred. Men som dere vet er vår dør åpen for KrF.