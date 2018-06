Vannspreder utenfor Nobelinstituttet onsdag morgen. Foto: Anne Grethe Nilsen

Kommunen glemte eget vanningsforbud

Publisert: 27.06.18 11:53 Oppdatert: 27.06.18 12:06

INNENRIKS 2018-06-27T09:53:52Z

Tirsdag ble Oslo-borgerne varslet av kommunen om at det er innført forbud mot hagevanning. Onsdag sto kommunens egne spredere på for fullt flere steder.

– Jeg synes det er dårlig stil - når forbudet er så viktig at det blir sendt ut varsel til alle beboere på SMS, burde kommunen sørge for å følge det opp selv, sier Anne-Grethe Nilsen.

Hun stusset selv over at vannsprederne stod i full sprut ved Nobelinstituttet da hun syklet til jobb i onsdag morgen.

Bruk av spreder er også observert ved Kongsgården på Bygdøy, og utenfor rådhuset.

Ingen unntak for forbudet

På spørsmål om kommunen selv er unntatt vanningsforbudet, svarer Vann- og avløpsetaten nei.

– Forbudet gjelder alle, både enkeltpersoner og etater og foretak. Det kan hende at noen ikke har fått det med seg ennå ettersom varselet ble sendt ut i går, sier Tone Spieler, pressekontakt i Vann- og avløpsetaten.

Hun oppfordrer folk til å melde ifra til kommunen dersom de ser at vanning blir gjort. Det gjorde Nilsen.

– Ja, jeg ble litt opprørt og sendte inn en melding. Når det er snakk om å spare vann kan det ikke være så viktig å holde gresset grønt og rosene frodige, ler hun.

Derfor er det forbud

Det er det varme været som gjør at kommunen vil vi skal være mer konservative med vannbruken. I tillegg har kommunens leverandør av CO2 problemer med leveransen.

– Erfaringene våre fra så varme perioder som nå er varslet, viser at vannforbruket øker betydelig som følge av hagevanning. Det gir utfordringer for produksjonskapasiteten på vannbehandlingsanleggene våre, skriver Vann- og avløpsetaten på sine hjemmesider.

CO2 brukes til å behandle vannet så det møter kravene i drikkevannsforskriften. Dersom kommunen går tom for CO2 vil det altså bli mangel på slikt vann.

– I et slikt tilfelle må det sendes ut kokevarsel for hele Oslo , noe som i så fall vil innebære at alt vann bør kokes før det drikkes eller brukes til matlaging.

Forbudet mot vanning med sprede og slange varer frem til ny beskjed blir gitt.