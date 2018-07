KALDT: En gjeng festivaldeltagere har tatt med seg soveposer for å holde seg varme under konserten til Moddi på Kirkehelleren. Foto: KLAUDIA LECH, VG

Trænafestivalen: Innbyggertallet i kommunen blir tidoblet i tre dager

Publisert: 08.07.18 22:45

Træna kommune består av 419 øyer, og har omtrent like mange innbyggere, men én gang i året fylles kommunen av festivalglade ungdom og voksne.

– Træna er verdens fineste sted, verdens fineste festival og verdens fineste mennesker, sier en glad festivaldeltager.

Det er elleve grader og overskyet når Kari Bremnes skal til å entre scenen, men et godt kledd publikum strømmer likevel til det lille festivalområdet. De er her for å oppleve festivalen som i 2012 ble kåret til «årets festival» av Norske konsertarrangører, og har blitt omtalt som en av Europas «ti beste festivaler du trolig ikke har hørt om» av The Guardian i 2015.

Finansierer kommunen

Men Træna er ikke bare en musikkfestival med et idyllisk landskap. For kommunen er den en viktig inntektskilde, og bidrar betydelig til å sette øygruppen på kartet.

– Det er omtrent 5000 mennesker her under festivalen. Det er både artister, gjester, festivaldeltagere, frivillige og folk som kommer til Træna under perioden for å oppleve stemningen, sier festivalsjef Jim Marthinussen.

Han forteller at folk reiser fra hele verden for å besøke havfolket, som beboerne kaller seg. I 2014 skrev E24 at det resulterer i en omsetning på om lag 30 millioner kroner i hele kommunen.

Blant dem som får merke den økonomiske innsprøytingen er Morten Johansen, innehaver av Aloha Café på festivaløya.

– Hadde det ikke vært for festivalen hadde vi ikke hatt mulighet til å tilby det denne kafeen gjør året rundt, så denne perioden er veldig viktig for oss sier han.

Viktig

Ordfører Per Pedersen i kommunen snakker i positive fortegn når han omtaler festivalen.

– Det er en massiv dugnadsjobb som er veldig viktig for oss, sier han.

Han forklarer også at det er takket være festivalen at Træna har blitt satt på kartet i Norge.

– Det har vært folk som søker på stillinger i kommunen etter å ha vært på festivalen. Dessuten er det veldig hyggelig å få vise frem den flotte kommunen vår til så mange mennesker hvert år.

– Folk passer på hverandre

Så hva er det som gjør at såpass mange legger ut på den kronglete turen til øygruppen som ligger rundt fire mil fra fastlandet? Festivalsjef Marthinussen tror det har med det unike bakteppet for festivalen.

– Fjellene, naturen, havet og ikke minst reisen hit er viktige faktorer. Det er så spesielt, og det er så eget det som skjer her. Folk må liksom oppleve Trænafestivalen på et eller annet tidspunkt.

Flere av festivaldeltagerne mener også at de er her for den unike stemningen. To vakter fra Røde Kors opplyser at det, til tross for noen episoder, går ganske pent for seg gjennom festivalen.

– Det virker som om folk er flinke til å passe på hverandre, sier de mens de patruljerer campingområdet.

Det betyr imidlertid ikke at gjestene ikke tar seg en fest. Inne på området danser både publikum, vakter og bartendere til musikken fra scenen. Samtidig dunker musikken fra flere av teltene som er slått opp på det ujevne terrenget til campingområdet.

DJ-er sørger for å holde stemningen høy, og ettersom Træna befinner seg i midnattssolens rike, bidrar det evigvarende lyset til at festen så å si aldri tar slutt.