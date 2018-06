GJØR ENDRINGER: Rema 1000 vil kutte ut de eksterne varefremmerne, også kalt merchandisere, og heller utføre jobben selv. Foto: Cicilie S. Andersen

Frykter nedbemanninger etter REMA 1000-endringer

Publisert: 20.06.18 19:42

Etter nyttår vil Rema 1000 slutte å bruke varefremmere fra tredjepartsleverandører. Dette vil trolig føre til stor nedbemanning i merchandising-bransjen.

Fra 1. januar vil Rema 1000 droppe eksterne varefremmere, og heller utføre jobben selv.

Varefremming er oppgaver som i dag utføres av såkalte merchandisere, som enten jobber for vareleverandørene selv, eller for innleide selskaper. Oppgavene er salgstjenester, produktdemonstrasjoner, vareplassering i butikkhyllene og mer.

Det var Dagligvarehandelen som omtalte saken først.

Vil kunne føre til nedbemanninger

Et av disse selskapene er Retail24. Administrerende direktør, Gisle Vikøyr, bekrefter til VG at de er kjent med at det vil komme endringer.

– Vi har valgt å informere våre ansatte om det som vil skje. Dette vil nok få store konsekvenser i hele bransjen, med store endringer i arbeidsvolum, sier han.

Han forteller at endringene vil påvirke deler av bedriften, som i dag har rundt 450 ansatte som jobber med merchandising.

– Rema 1000 står for en stor andel av jobbene de utfører. Dette vil selvfølgelig kunne medføre nedbemanning og organisasjonsendringer, sier han.

For tidlig å si hvor mange som blir berørt

Konserndirektør i Orkla, Håkon Mageli, bekrefter til VG at de har fått beskjed fra Rema 1000 om endringene.

– Dette vil naturlig nok få konsekvenser for flere av våre ansatte. Det er for tidlig å si hvor mange som blir berørt, men totalt i Orkla er det flere hundre ansatte som jobber med varefremming, sier han.

Administrerende direktør i Mersalg, Frode B. Hansen, hadde ikke fått bekreftet Rema 1000s beslutning da VG tok kontakt, men sier at Mersalg har forberedt seg på at noe slikt kan skje.

– Vi har selgere og salgsfremmere ansatt, som håndterer en del varer i butikk, og dette vil jo bortfalle. Vi vil få mindre å gjøre, men det må vi tilpasse oss. Vi vil utføre de oppgavene som kjeder og leverandører til enhver tid ønsker, sier Hansen.

Rema 1000: – Umulig å fortsette i eksisterende spor

For noen år siden gjennomførte Ica Norge lignende endringer, og i 2015 valgte også Norgesgruppen å kaste ut leverandørenes varepåfyllere, og heller overta ansvaret selv.

Vikøyr sier der at dette ikke kom helt uventet.

– Dette er noe vi har ventet at kunne skje også i Rema. Det er aldri gøy når det går utover ansatte, men det er samtidig en del av hverdagen i en bransje som er i stadig utvikling.

Innkjøpsdirektør i Rema 1000, Pia Almvang, sier til VG at Norgesgruppens endring i 2015 har skapt et konkurransefortrinn mellom kjedene, både når det gjelder kostnader og effektivitet i butikk, som Rema 1000 må ta tak i.

– Dette er ikke en endring vi gjør med lett hjerte, fordi vi har hatt veldig godt samarbeid med leverandører på denne typen tjenester. Men slik som konkurransesituasjonen for tiden fremstår blir det umulig for oss å fortsette i eksisterende spor, sier hun.