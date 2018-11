AKTIVERES AV SJØVANN: De kraftige batteridrevne torpedomotorene aktiveres av sjøvann. Minidroner skal nå sjekke tilstanden til torpedoene. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Skal sjekke om torpedo-motorene starter etter kontakt med sjøvann

2018-11-28

Sjøforsvaret har kjøpt inn små undervannsdroner som skal ta seg inn i havaristen KNM «Helge Ingstad» gjennom torpedorørene og sjekke blant annet skipets sprengkraftige torpedoer.

Publisert: 28.11.18 20:03

Dette bekrefter produsenten av dronene, Trondheims-baserte Blueye Robotics overfor VG. De ankom marinebasen Haakonsvern mandag med to droner for å gi sjøforsvarets personell lynopplæring i bruken.

Prosjektleder for hevingen, kommandørkaptein Arild Øydegard i Forsvarsmateriell forklarer:

Sjekke torpedo-motorene

– Hensikten med å bruke disse dronene er å sjekke torpedoene. Det er slik at fremdriften av torpedoene skjer ved hjelp av batteridrevne propeller, og disse batteriene ligger under et deksel. Men det er slik at disse batteriene aktiveres ved kontakt med sjøvann. Torpedoene står godt sikret i og skal for eksempel tåle den sjøgangen som er i et skip, og vi tror at risikoen er lav for at noen vil klare å rive seg løs om batteriet blir aktivert. Men vi ønsker å sjekke tilstanden.

Det finnes to torpedokamre på fregatten, ett på hver side. Risikoen for at noen av sprengladningene skulle bli utløst, regnes fortsatt som svært lav. Det er foreløpig bare det ene torpedokammeret som lar seg sjekke ved hjelp av de innkjøpte undervannsdronene.

Den havarerte milliardfregatten ble mandag og tirsdag sikret ytterligere med store kjettinger rundt skipet, festet til land. Kranlekteren «Rambiz» hjalp til med dette, men måtte onsdag morgen gi slipp på ankerfestene sine og returnere til en tryggere havn på Hanøytangen på Askøy – i påvente av stormen som er ventet onsdag kveld.

Minedykkerne ved Haakonsvern har også eget ROV-utstyr som kan filme i dypet, men mini-dronene fra Trondheim skal være mer egnet til å ta seg inn i skipet og manøvrere der.

Styres med mobilen

– Dronen er enkel å bruke, så det er et forsvarets eget personell som skal operere dronen under operasjonene. Man opererer dronen ved hjelp av et nettbrett eller en smarttelefon, opplyser Erik Dyrkoren, som er medgründer og daglig leder av Blueye Robitics.

Undervannsdronen har utspring i NTNU -miljøet i Trondheim, og ga starten på et eget teknologiselskap som nå selger dronene for rundt 50.000 kroner stykket. De kan operere i sterk strøm, og den er samtidig så liten at den får plass inne i et av KNM «Helge Ingstads» torpedorør – hvor den er tenkt å ta seg inn.

Torpedorommet

Bildene sendes i HD-kvalitet til overflaten gjennom en ledning.

– Undervannsdronen vår brukes vanligvis til skroginspeksjoner på skip eller inspeksjon av merder på oppdrettsanlegg. Selv om oppdragets natur er svært spesielt, så er det denne type inspeksjonsarbeid dronen vår er designet for. Sett opp mot totalkostnadene for hevingsoperasjonen er dette en beskjeden investering for Forsvaret ettersom dronen vår koster i rundt 50.000 kroner per stykk, sier Erik Dyrkoren.

Ifølge produsenten skal de små dronene brukes til å inspisere torpedorommet og andre viktige områder som hittil har vært utilgjengelige innvendig. Inspeksjonene skal gjøres før selve hevingen tar til.