FENGSLET: Den overgrepstiltalte fotballdommeren i 20-årene har sittet i varetekt siden høsten 2016. Nå er han plassert ved Ila fengsel.

Fotballdommer tiltalt for nettovergrep mot flere hundre gutter

Påtalemyndigheten mener fotballdommeren fra Østlandet forgrep seg mot hundre mindreårige gutter via chatteforum på Internett – nærmest ukentlig i 2,5 år.

Nå har statsadvokaten i Oslo tatt ut en omfattende tiltale mot den unge fotballdommeren, som nå er i 20-årene.

Dokumentet på totalt 80 sider beskriver i detalj hvordan den overgrepstiltalte dommeren skal ha forledet og tvunget flere hundre unge gutter til blant annet å utføre seksuelle handlinger med seg selv – mens de også filmet.

Filmene ble deretter sendt til dommeren, som lovet seksualiserte bilder av sine fiktive karakterer «Sandra» og «Henriette» i retur, ifølge tiltalen.

Påtalemyndigheten mener at 15 unge gutter har vært offer for voldtektsparagrafen. Dette er den groveste bestemmelsen i tiltalen.

I tillegg tar tiltalen for seg de fleste sider innenfor sedelighetsforbrytelser.

Forsvarer: Ekstremt lei seg

Den overgrepstiltalte fotballdommerens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, sier til VG at klienten har erkjent de faktiske forholdene, men at de foreløpig ikke har tatt stilling til alle spørsmålene om straffskyld.

– Vi er klar over at det er en omfattende tiltale. Den er noe mindre enn siktelsen. Han er selvfølgelig ekstremt lei seg og har hele tiden samarbeidet med politiet, sier Lærum.

Ifølge forsvareren, går den unge dommeren i terapi ved Ila fengsel, hvor han sitter i varetekt.

– Vi har ikke gått inn på alle spørsmålene om straffskyld. Det er komplisert jus i forhold til tidsaspektet og guttene han har møtt, sier forsvareren.

Tiltalen: Opererte fra gutterommet

På utsiden levde den unge fotballdommeren et tilsynelatende normalt og vellykket liv, med jobb, venner og dommergjerningen som en sentral hobby.

Innholdet i tiltalen står i sterk kontrast til dette livet, og de grove handlingene han skal ha utført fra gutterommet.

Ifølge tiltalen, startet overgrepsmaratonet om høsten 2011. Da skal den unge fotballdommeren ha utgitt seg for å være en ung jente og innledet seksualiserte samtaler med en mindreårig gutt på forumene KIK, LINE og Skype.

Dommeren, som gikk under kallenavnet «Sandra», skal ha instruert den unge gutten til å gjennomføre seksuelle handlinger med seg selv. Den fornærmede gutten fikk også beskjed om å filme seg selv mens overgrepene pågikk, ifølge tiltalen.

« Handlingen er gjort under særdeles skjerpende omstendigheter idet det særlig er lagt vekt på at den er planmessigg utført... », står det i tiltalen.

Trusler og lovnader

Påtalemyndigheten mener at den overgrepstiltalte fotballdommeren blant annet har misbrukt tilliten han opparbeidet seg til de fornærmede guttene, samt misbrukte avhengighetsforholdet som han skapte gjennom dialogen.

Ifølge tiltalen var modusen nærmest gjennomgående for samtlige overgrep: Dommeren utga seg for å være en ung jente og vekslet på å bruke kallenavnene «Henriette» og «Sandra».

Dommeren skal ha oppsøkt kontakt på chatteforum og veklset raskt over i seksualiserte temaer. Deretter forledet han dem til å utføre seksuelle handlinger som de filmet – og deretter sendte til ham.

Ifølge tiltalen lovet han blant annet seksualiert materiale, gaver og penger i retur. Men disse lovnadene skal han aldri ha holdt. Isteden truet han med å publisere filmene på Internett, om de ikke fortsatte å sende ham materiale, ifølge tiltalen.

16.463 unike filmer

Kripos har bistått politiet med å gjennomgå et enormt digitalt materiale som er tatt i beslag i saken, blant annet for å identifisere ofrene. Ifølge tiltalen har den unge fotballdommeren mottatt og lagret minst 16.463 unike filmer.

Et mindre antall av disse filmene skal han ha sendt til noen av de fornærmede, for å vise dem hvordan de skulle produsere eget materiale.

Assistenten

I perioden 2015 til 2016 skal dommeren ha chattet med en gutt som han kjente fra dommermiljøet og som hadde jobbet for ham som assistent. Modusen var den samme, men denne gangen sendte han også intimbilder til fornærmede, som angivelig var av «Sandra», ifølge tiltalen.

I retur skal han ha fått seksualisert materiale av fornærmede. I tillegg skal de to ha møttes ved én anledning, hvor det også skal ha skjedd overgrep.

« Det er lagt særlig vekt på at det er misbruk av tillitsforhold. », står det i tiltalen.

Den unge fotballdommeren er også tiltalt for å ha møtt to andre ofre, hvor han forgrep seg mot dem mot vederlag, deriblant penger, snus, nakenbilder av «Sandra» og dekket transportutgifter, ifølge tiltalen.

Påtalemyndigheten mener også at dommeren har gjort en rekke andre forsøk på fysiske møter, hvor planen var nye overgrep mot vederlag – uten at det ble noe av disse møtene.

Sommeren 2016 ble den unge dommeren pågrepet og siktet, men løslatt etter kort tid. Ifølge tiltalen begikk han flere overgrep etter løslatelsen – før han ble tatt på nytt.

– Det er helt klart uheldig og svært beklagelig, men vi så ikke omfanget av saken på det tidspunktet i etterforskningen, sa politiadvokat Sindre Stave i Øst politidistrikt til VG før sommeren, da saken var ferdig etterforsket fra politiets side.

Dommeren har siden den andre pågripelsen sittet i varetekt, og er i dag plassert ved Ila fengsel.

– Han er glad for at han ble tatt, og han vil unnskylde seg overfor alle som ønsker en unnskyldning. Han er helt knust, sier forsvareren.

To jenter

I tiltalen kommer det også frem at den unge fotballdommeren har brukt bilder av to jevngamle jenter når han selv har utgitt seg for å være jente i de ulike chatteforumene.

Disse bildene skal han også ha sendt til flere av de fornærmede guttene for å oppnå kontakt, og for å forlede dem eller true dem til å sende bilder av seksuell karakter.

Erklært tilregnelig – risikerer forvaring

Straffesaken mot den overgrepstiltalte fotballdommeren starter 22. januar neste år. Påtalemyndigheten har allerede varslet at de kan komme til å legge ned påstand om forvaring.

Ifølge VGs opplysninger, har rettspsykiatere vært i samtaler med dommeren og konkludert med at han ikke har noen former for alvorlig psykisk lidelse.

– Denne saken belyser et stort samfunnsproblem og har også et politisk aspekt. Det er snakk om mennesker som lever livet på Internett hvor det er enkelt å slette grenser. Det er ingen unnskyldning, men det er en forklaring. Det er noen i den andre enden som svarer, og det er flere mindreårige, sier Lærum.