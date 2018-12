BLÅMANDAG: Det ble en uheldig start på uken for katten i Tønsberg. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Katt satt fast hodet i søppeldunk

Brannvesenet i Tønsberg måtte bruke oppvaskmiddel for å få ut den nysgjerrige kattepusen. – Den forsvant som et oljet lyn.

Det var en kvinne som mandag oppdaget at en katt hadde satt seg fast i en søppeldunk i Håkon Gamles gate.

– Kvinnen hadde hørt pipelyder og gått for å finne ut hvor de kom fra. Til slutt fant hun katten, som hadde stukket hodet opp i dreneringshullet på søppelkassen. Hullet var på rundt åtte centimeter og hodet satt bom fast, sier brannmester Steinar Holm til VG.

Mannskapene fra Tønsberg brannstasjon var opptatt da kvinnen varslet 110-sentralen klokken 09.35, men dro til stedet en liten halvtime senere.

I mellomtiden fulgte kvinnen, som jobber i nabolokalet, med på katten.

– Da vi kom frem hoppet en konstabel opp i søppeldunken, og forsøkte å dytte hodet ut av hullet. Det gikk et stykke, men vi vurderte at kantene på hullet var såpass skarpe at det ikke var lurt å dytte mer, sier Holm.

Mannskapene spurte derfor kvinnen om hun hadde flytende oppvaskmiddel på kontoret. Det er ett av flere vanlige hjelpemiddel på slike oppdrag, forklarer Holm.

I løpet av et par minutter var den firbeinte løs.

– Katten kom uskadet ut, og forsvant som et oljet lyn. Dyr er ikke så redde og urolige når de sitter fast, men kvikner fort til så snart de er løs. For alt vi vet kan katten ha vært i søppelkassen hele natten, sier Holm.

Brannmesteren sier at de fra tid til annen er ute på lignende oppdrag.

– Det kan være alt fra fugler i piper til andre dyr som har satt seg fast. Og ikke minst mennesker, det skjer også. Ikke alle oppdrag vi er ute på er dramatiske.