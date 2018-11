RAMMET: Fly fra Widerøe opplevde å miste satellittsignaler. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

UD til Russland: Slutt med GPS-forstyrrelser

INNENRIKS 2018-11-16T19:41:33Z

Norske myndigheter holder Russland ansvarlig for at GPS-signalene til flytrafikken i Finnmark forsvant, samtidig som NATO–øvelsen Trident Juncture foregikk i Sør-Norge.

Publisert: 16.11.18 20:41

Tidligere fredag gikk Utenriksdepartementet, UD, direkte til russerne med saken og ba Russland om å overholde internasjonale regler.

Jamming av satellitt-navigasjon er en del av det militære arsenalet for såkalt elektronisk krigføring.

– Utenriksdepartementet har i dag tatt opp saken i et møte med den russiske ambassaden, ut fra informasjon om at disse forstyrrelsene kom fra Russland, sier Guri Solberg, kommunikasjonsrådgiver i UD, til VG.

Rammet Widerøe

For to uker siden sendte luftfartsmyndighetene ut en advarsel til flytrafikken i Finnmark om at GPS-signalene ikke var til å stole på i området.

Da hadde fly fra Widerøe ved to anledninger samme dag, opplevd at de mistet signalene fra satellitter som flygerne bruker til å navigere mellom flyplassene.

– Flygerne har da mulighet til å koble inn andre systemer og prosedyrer for å navigere trygt. Det var ingen fare for flysikkerheten i disse to tilfellene, sier Catharina Solli, pressevakt i Widerøe, til VG.

Også fly i finsk luftrom opplevde at GPS-signalene ble uregelmessige eller forsvant, ifølge nettstedet Barents Observer . Finsk UD har også tatt opp saken med Russland «via diplomatiske kanaler.

– Vi understreket at slike støysignaler kan skape farlige situasjoner for sivil luftfart, sier Guri Solberg i UD.

Russland nekter

– Vi fremhevet at norsk holdning til GPS-forstyrrelser er i tråd med internasjonale normer. Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, ICAO, understreker at bruk av elektroniske krigføringsmidler i øvelser skal forhåndsvarsles. ICAO slår dessuten fast at det er viktig at militære enheter utviser ekstrem forsiktighet og begrenser effektene av slik virksomhet på sivil luftfart, legger hun til.

Russland har avvist at de har noe som helst med disse forstyrrelsene av GPS-signalene å gjøre.

– Det er en tendens til å beskylde Russland for alle slags synder. Som regel er disse beskyldsningene ubegrunnet, har president Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sagt tidligere.