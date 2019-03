BLE VRAKET: Stortingsrepresentant Trond Giske, her på årsmøtet i Trøndelag Ap på Scandic Hell i Stjørdal. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Fylkesleder om mulig Giske-omkamp: – Det skjer ikke

HELL (VG) Hverken fylkesleder Per Olav Hopsø eller Trondheim-ordfører Rita Ottervik har noen tro på at Trond Giske kan bli valgt inn som fremskutt styremedlem i Trøndelag Ap lørdag.

– Jeg har ikke hørt at det skal komme noe benkeforslag, så jeg tenker at det skjer ikke, sier Hopsø til VG.

I forkant av årsmøtet i Trøndelag Ap, som pågår denne helgen, har ryktene svirret om muligheten for at det kan komme et overraskende forslag om likevel å velge Trond Giske inn på en fremskutt plass i fylkesstyret.

Vil unngå omkamp

Giske var først innstilt til styreplass av valgkomiteen, men komiteen ombestemte seg på et ekstraordinært møte fredag forrige uke etter at videoen som viser Giske på utestedet Bar Vulkan ble omtalt og sirkulerte i sosiale medier.

– Jeg er fornøyd med innstillingen fra valgkomiteen. Det vil være veldig bra for fylkeslaget om valgkomiteens innstilling blir vedtatt uten videre, sier Hopsø.

Heller ikke Rita Ottervik ser for seg noen omkamp for å få Giske inn i fylkesstyret. Hun sier fylkespartiet nå vil gå videre etter alt bråket rundt Giske.

– Vet du, jeg tenker at nå er vi ferdig med det.

Ottervik tror på Giske-støtte

– Hva tenker du om oppkjøringen før dette årsmøtet?

– Det har jo vært urolig. Men så er det sånn at et stort parti som Ap er til for de politiske sakene. Det er derfor vi som medlemmer engasjerer oss, og jeg tror årsmøtet her vil fokusere på det, sier Ottervik.

Fredag kveld publiserte Adresseavisen en meningsmåling, som viste at over halvparten av trøndere har stor eller noe tillit til at Giske kan gjøre en god jobb for Ap.

– Jeg tror meningsmålingen er ganske talende for hvordan folk oppfatter det spørsmålet her i Trøndelag, sier Ottervik.

Ikke aktuelt nå

– Mener du Trond Giske er klar til å få nye tillitsverv i partiet?

– Det er ikke aktuelt nå. Jeg tror ikke noe på at det blir noe benkeforslag. Det blir et rolig årsmøte, sier hun.

Giske selv har selv uttalte følgende om muligheten for et benkeforslag:

– Jeg vil ikke spekulere i det der. Det skal vi håndtere på en god måte. Det kommer ikke til å skje, har han sagt til Trønder-Avisa.