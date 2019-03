Kjærestepar råkjørte i hver sin bil - tatt i 146 km/t

Noe av det verste jeg har sett, mener UP-sjefen på Romerike.

02.03.19 14:12







– Det er noe av det verre jeg har sett av risikovillighet og skadepotensial. Bilen som fulgte bak lå maksimalt fem meter bak bilen foran, sier politioverbetjent og gruppeleder i Utrykningspolitiet på Romerike, Stig Inge Bakken, til Romerikes Blad.

Ifølge lokalavisen skal en krangel ha vært den utløsende årsaken til råkjøringen.

Utrykningspolitiet på Romerike sier de to bilene lå svært tett inntil hverandre i høy fart på E6, nær Skjetten i retning Oslo. Sjåførene kjørte forbi en rekke biler, og skiftet felt frem og tilbake for å passere andre kjøretøy, skriver Romerikes Blad. Gjennomsnittsfarten ble målt til 146 km/t, og etter å ha blitt målt i over halvannen kilometer ble paret stoppet av UP.

– Kappkjøringen var aggressiv og det er nesten som å spille russisk rulett med livene til andre trafikanter på veien, sier Bakken til Romerikes Blad.

Paret, en mann og en kvinne i 20-årene, reagerte forskjellig. Mens kvinnen erkjente kjøringen og godtok førerkortbeslag, nektet den 26-årige mannen for forholdene.

Han måtte dermed møte i Nedre Romerike tingrett i februar, der han erkjente å ha kjørt for fort og uaktsomt. Han ble derimot ikke trodd på at farten skal ha vært under 120 km/t, og ble dømt til 21 dager i fengsel i tillegg til å miste førerretten i 13 måneder.