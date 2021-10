Opplysninger til VG: Nytt DNA-svar utelukker Tengs-siktedes mannlige slektninger

Politiets hovedbevis mot mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) har så langt åpnet for andre potensielle gjerningsmenn i slekten hans. Nå er nærmeste familie utelukket.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det får VG opplyst.

I en pressemelding onsdag opplyste Sør-Vest politidistrikt at mistanken mot den drapssiktede mannen i 50-årene er styrket. Politiet knytter det forsterkede bevisbildet opp mot de nye DNA-undersøkelsene, som er gjort de siste åtte ukene.

Ifølge VGs opplysninger mottok politiet nylig svar på disse undersøkelsene og presenterte dem for den drapssiktede mannen i avhør onsdag.

Han nekter fortsatt straffskyld og hevder at politiet har tatt feil mann.

Hovedbeviset mot den drapssiktede mannen er opplyst å være nye DNA-treff i den over 26 år gamle straffesaken: I en blodflekk på strømpebuksen til Birgitte Tengs ble det også funnet DNA fra en annen person, som politiet mener kan tilhøre siktede – en såkalt blandingsprofil.

VG har tidligere skrevet at dette DNA-beviset ikke skal være entydig, i den forstand at profilen også kan matche mannlige slektninger i den drapssiktede mannens farslinje. Årsaken er at Y-kromosom normalt arves uforandret fra far til sønn.

Svarene på de nye undersøkelsene konkluderer med at DNA-beviset som ble funnet i blodflekken på strømpebuksen til Tengs ikke kan stamme fra brødrene eller faren til den drapssiktede mannen, får VG opplyst.

Årsaken er at den drapssiktede mannen har særegenheter i sin DNA-profil som ikke farslinjen hans har – noe som kan skyldes en mutasjon, ifølge VGs opplysninger.

De nye undersøkelsene har avdekket at det er ett tall i en tallrekke på 19 som er forskjellig mellom brødrene og faren – og den siktede mannen, får VG opplyst.

Politiet mener derfor at det er lite sannsynlig at det er noen andre enn den drapssiktede mannen som står bak drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette i pressen nå, men jeg vil fremføre mine argumenter i dagens fengslingsmøtet, sier siktedes forsvarer, advokat Stian Kristensen, til VG.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen representerer den drapssiktede mannen i 50-årene.

Utelukker flere pågripelser

Ifølge politiet er det heller ingenting i etterforskningen som knytter andre familiemedlemmer til saken, og de har gjennom hele den åpne etterforskningen utelukket at det kan komme andre pågripelser i saken.

I løpet av de siste åtte ukene har blant annet brødrene til den siktede mannen avgitt referanseprøver til politiet som er sendt til analyser. Faren er død.

I tillegg har politiet brukt mye tid de to siste årene på å utelukke øvrige mannlige slektninger av siktede som opphold seg på Karmøy i tiden da drapet skjedde, får VG opplyst.

Politiet har gått over 270 år tilbake i tid for å få full oversikt over slekten til mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs. Denne slektsgranskingen gikk seks generasjoner tilbake i tid, til den drapssiktede mannens tipp tipp tipp-oldefar som ble født på Hedmarken rundt 1750.

Ifølge VGs opplysninger sto politiet igjen med over 30 kandidater – og flere av dem har blitt bedt om å avgi referanseprøve i saken og avhørt. Disse personene kan være både være nærstående og fjerne slektninger av siktede.

Politiet skal også ha sjekket DNA-profilen opp mot en rekke andre kandidater, som ikke matchet og dermed kunne utelukkes.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt.

– Nærmere fellende bevis

Torsdag fremstilles den drapssiktede mannen for varetektsfengsling på nytt, men denne gangen ber ikke politiet om fire nye uker i varetekt. Isteden ber de domstolen om en vesentlig lenger varetektsperiode, nærmere bestemt i tolv uker.

– Vi kan imidlertid opplyse at begrunnelsen for begjæringen er nært knyttet til DNA-undersøkelsene i saken, uttalte politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag.

Sør-Vest politidistrikt opplyste også i pressemeldingen at de ikke har anledning til å svare på spørsmål før fredag, noe som gjør at VG ikke har fått muligheten til å innhente kommentarer til denne saken.

Bistandsadvokat John Christian Elden representerer foreldrene til Birgitte Tengs.

– Det virker som at politiet har fått styrket DNA-beviset i saken, og at man er nærmere fellende bevis nå, enn man var i de forrige fengslingsmøtene. Sånn sett vil jeg ikke bli overrasket dersom retten vil fengsle ham med grunnlag i såkalt rettshåndhevelsesarrest, sier Elden til VG.

En rettshåndhevelsesarrest betyr at politiet i visse alvorlige straffesaker kan pågripe en mistenkt uten at de alminnelige vilkårene i straffeprosessloven er oppfylt.

Bistandsadvokaten sier videre at dersom bevisbildet er sterkt nok vil det åpenbart være støtende for familien og lokalsamfunnet om han er på frifot.