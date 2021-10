«KNASK» ELLER «KNEP»? Søndag 31. oktober er det halloween.

Flere alvorlige hendelser på halloween-kvelden

Flere politidistrikt melder om uønskede hendelser søndag kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Søndag 31. oktober er det halloween, og politidistriktene rundt i landet melder om flere uønskede hendelser.

Tromsø: Delte ut patroner til barn

I Tromsø er har en mann i 30 årene har delt ut kaliber. 22-patroner og tomhylser til flere barn i Tønsvika og Krokelvdalen, bekrefter politiet til VG.

– Vi er i kontakt med mannen nå og sørger for at utdelingen tar slutt.

Politiet ransaker adressen til mannen etter mer ammunisjon.

– Det vil jo bli en anmeldelse, men uten å spekulere for mye er dette er en type sak som kan fint avgjøres med et forelegg, sier operasjonsleder Per Arve Aas til VG.

Barnas foreldre var meldere av hendelsen. Flere av dem har sørget for at patronene barna mottok er i politiets hender nå.

Bergen: Mann ble voldelig mot barn

Vest politidistrikt opplyser til Bergensavisen at en mann skal ha blitt voldelig da en gutt i Bergen tok mer godteri enn det han fikk lov til.

– De fikk visst bare lov til å ta to godteri, men én av dem tok tre. Det falt ikke i smak hos beboeren, som angivelig tok hardt tak i guttens hår og kastet ham i bakken, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen ved Vest politidistrikt til avisen.

Det var guttene selv som ringte politiet i 18-tiden søndag. Politiet beskriver dem som sjokkerte og redde da de ringte. Det kan ifølge politiet være snakk om kroppskrenkelse.

I tillegg har distriktet fått inn melding om ungdommer har gjort skadeverk ved Oasen kjøpesenter. De opplyser at de skal ha kastet egg og at noen har skutt opp fyrverkeri.

– Politiet er på stedet og snakker med en ungdomsgjeng, tvitrer de.

Kristiansand: Skal ha løpt etter personer med kniv

I Kristiansand har politiet fått meldinger om personer som kaster egg på personer og biler rundt i distriktet.

– Vi ber de som gjør dette og driver skadeverk mot andre avslutte slik aktivitet, tvitrer de.

Agder politidistrikt fikk også melding om en person som løp etter personer med kniv eller lignende.

– Politiet har vært på stedet og avsluttet. Det er ikke kommet opplysninger som gir grunnlag for å følge opp dette videre, skriver de.

De har også fått melding om at ungdommer bruker fyrverkeri ved og i parkeringshuset tilknyttet Sør-Arena. Politiet i Agder hadde ikke kapasitet å rykke ut på disse oppdragene.

Holmestrand: Mann i 40-årene slo ungdommer

Tre ungdommer i 15–16 årsalderen har blitt slått av en mann i 40 årene, opplyser politiet i Sør-Øst på Twitter.

– Vi har pågrepet en mann for volden. Selve hendelsesforløpet må etterforskes videre, tvitrer de.

Det opprettes sak på forholdet.

Trondheim: Kastet egg og sparket inn dører

I Trondheim melder politiet at fire ungdommer mellom 13 og 15 år har kastet egg og sparket i dører på en bolig. Ungdommene skal ha stukket av.

– Politiet er på stedet og undersøker, skriver politiet i Trøndelag.

Distriktet har også meldt om huseiere som er plaget av egg-kasting tidligere i kveld.

Oslo: Ungdommer kastet stein på kvinne

I Oslo er politiet i kontakt med en kvinne etter at en gjeng ungdommer har kastet stein på henne.

Hun fikk en kul i hodet og vurderer å anmelde forholdet.

– Det er mange ungdommer i området og de løper i alle retninger, tvitret operasjonsleder.

Politiet avslutter søket etter ungdommene.

I tillegg opplever Oslo-politiet mye bråk i området Haugerud.

– Vi opplever ungdommene som aggressive, og de er kapable til å kaste egg og andre gjenstander mot politiet.

Det er utøvet skadeverk på bygninger.

Drammen: Tente på søppelkasser

I Drammen er det kommet inn meldinger om brann i søppelkasser.

– Melder så noen ungdommer fyrte opp med fyrverkeri. Det brenner godt i søppelbøttene, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Brann og politi på vei til hendelsen.