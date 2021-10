Guri Melby om Kina-striden: En av dem snakker ikke sant

Venstre-leder Guri Melby mener enten statsminister Jonas Gahr Støre, eller tidligere statsminister og Nobelkomitéleder Thorbjørn Jagland, ikke forteller sannheten om hva som skjedde da kinesiske Liu Xiabo fikk fredsprisen.

Det har vakt oppsikt at Jagland i sin nye bok «År i fred og ufred» omtaler to konkrete hendelser der daværende utenriksminister Støre henvendte seg til Jagland forut for den omstridte tildelingen.

Det var i 2010 at regimekritikeren Xiabo fikk fredsprisen - noe som sendte forholdet mellom Norge og Kina til frysepunktet.

Og det var akkurat det Støre advarte mot, ifølge Jaglands bok:

– Du skal vel ikke ødelegge forholdet vårt til det store landet, skal Støre ha sagt til Jagland, etter at ryktene begynte å gå om at Nobelkomiteen ville gi en pris for å støtte arbeidet for menneskerettigheter i Kina.

Konfrontert

Jagland har i sin innholdsrike karriere vært både statsminister, utenriksminister, stortingspresident og leder av utenrikskomiteen, samt generalsekretær i Europarådet - i tillegg til å ha vært partileder i Ap i ti år.

Han ledet Nobelkomiteen fra 2009 til 2015.

Venstre-leder Guri Melby konfronterte Støre med dette i Stortingets spørretime onsdag, etter at VG omtalte saken tirsdag. Der avviste Støre at han hadde lagt press på Jagland og komiteen, men svarte ikke konkret på hva som ble sagt mellom ham og Jagland forut for tildelingen.

Jagland avslører: Stemte SV i protest

PRESSET OM KINA-PRESS: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter spørretimen i Stortinget onsdag.

Avviser

Etter spørretimen holder Støre overfor VG fast ved at han aldri har presset Nobelkomiteen.

– Betyr det at det Jagland skriver i boken sin er feil?

– Jeg har ikke tenkt til å gå inn på det, han får ha sin vurdering av det. Men jeg har ikke lagt press, det står jeg ved. Det sa jeg i 2010, og jeg har ikke endret vurdering.

– Men nå omtaler Jagland to veldig konkrete hendelser?

– Ja, men jeg gjentar det jeg sier: Jeg har ikke lagt press på Nobelkomiteen.

– Så hvis det er hans opplevelse så har han misforstått din intensjon?

– Han får ha sin opplevelse, men jeg vil avvise det, sier Støre.

TOM STOL: Daværende komitéleder Thorbjørn Jagland under prisutdelingen i 2010, da en tom stol ble symbolet på prisen til den fengslede dissidenten Liu Xiabo.

Vil finne ut mer

Svaret fra statsministeren får Guri Melby til å reagere.

– Det er veldig krevende for oss andre når det er to ulike versjoner. Det er jo åpenbart at en av dem ikke snakker sant. Disse to historiene matcher jo ikke, sier Melby til VG.

Hun varsler at hun ønsker å finne ut mer om hva som har skjedd i denne saken - fordi det handler om at Nobelkomiteen skal kunne opptre helt uavhengig av norske myndigheter.

– Spørsmålet er jo da hvorfor Jagland skulle ha behov for å snakke usant? Jeg føler definitivt et behov for at det graves dypere i dette. Det er viktig for oss å sikre at Nobelkomiteen har den uavhengigheten den trenger, og at vi er trygge på at en ny regjering sørger for det, sier Melby.