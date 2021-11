forrige

fullskjerm neste KØBENHAVN: To helsearbeidere står klare for å teste dansker på et senter i hovedstaden. 1 av 2 Foto: Liselotte Sabroe / RITZAU SCANPIX

Danmark coronatester ti ganger mer enn i Norge

Danskene setter inn støtet på testing for å få kontroll over smitten. FHI erkjenner at nabolandet ligger foran.

Av Line Fausko

Publisert:

I Danmark, som åpnet opp to uker før oss, har smitten og sykehusinnleggelser gradvis gått oppover de siste ukene. Derfor tester de mange; rundt 100.000 PCR-tester daglig. I løpet av kort tid skal tallet opp til 150.000:

«Vi har vært forberedt på en situasjon der smitten kan stige. Derfor må vi nå reagere raskt», skriver Lisbet Zilmer-Johns, direktøren i den danske etaten for Forsyningssikkerhet i en pressemelding.

Forrige uke ble det tatt 730.000 slike prøver i nabolandet, som har en befolkning på 5,8 millioner, mot Norges 5,3.

I Norge, der kurvene også peker oppover, er bildet et annet: I løpet av hele forrige uke ble det totalt tatt 74.000 tester.

Ut fra disse uketallene, betyr det at danskene har tatt ti ganger så mange tester.

En PCR-test er den vanlige testen man tar på en teststasjon for å få bekreftet om du er positiv eller negativ. Hurtigtester er enklere tester som er gode på å fange opp om du er smittsom og har blitt brukt mer det siste halve året.

De fleste får svar på testen etter 10–12 timer.

I tillegg oppskalerer danskene kapasiteten på hurtigtester. Sammen med PCR-tester satser nabolandet nå på å få kontroll over smittesituasjonen, og skal innen 12. november teste 250.000 personer daglig.

FHI: – Ulik strategi

Fagdirektør Frode Forland i FHI sier Norge og Danmark hele veien har hatt forskjellige teststrategier:

– Danmark har brukt mye testing ut og inn for å åpne samfunnet før, og hatt en større tilgang på teststasjoner.

Han legger til at Danmark har en vanskeligere demografi, det er mye tettere med folk der enn i for eksempel Troms og Finnmark og at testing har vært viktig for å ha kontroll.

FAGDIREKTØR: Frode Forland i Folkehelseinstituttet.

Men nå oppskalerer Norge hurtigtester og massetesting i områder som har mye smitte, blant annet Trondheim og Tromsø, forteller han:

– Nå er det tatt opp igjen som et virkemiddel som man bruker i skoler og kommuner der det er behov for det.

Han sier kommunene har godt med hurtigtester som de kan dele ut til befolkningen, men har i motsetning til Danmark ikke oversikt over hvor mange av disse testene som blir satt.

Danskene ligger foran

– Har ikke den danske teststrategien noe for seg?

– Jo, absolutt. Den har gjort at danskene har vært raskere på både med gjenåpning og nedlukning og ligger litt fremfor oss.

– Nå er det sykehuskapasiteten som fører til at folk kan få tiltak igjen. Bør man ikke da bruke testing som et forebyggende tiltak nå?

– Når vi skal finne den beste måten å leve i et åpent samfunn, tror jeg testing kan være en bra metode fordi det er et tiltak som raskt vil oppdage alle som har symptomer og ta de ut av smittekjeden slik at man hindrer overbelastning av sykehusene.

Mørketall øker

Fagdirektøren mener et tall på 74.000 PCR-tester i uken ikke er så ille så lenge folk tar hurtigtester og at de som er positive der, tar en PCR-test.

– Men gjør alle det?

– Det vet vi ikke sikkert. Hvis du er positiv antar vi at folk vil ha en bekreftende test.

9 prosent av de som tok en PCR-test forrige uke fikk positivt resultat. Det henger sammen med at mange av de som tar en test allerede har en positiv hurtigtest.

FHI tror mørketallene, altså at antallet smittede de ikke oppdager, øker:

– Vi regner stadig på det. Det er nok litt høyere mørketall nå. På det beste oppdaget vi 70 prosent. Nå tror vi at vi oppdager 50 prosent, sier han, og legger til at det ikke er like viktig å oppdage all smitte nå som folk er vaksinert.