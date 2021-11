ÅPNER OPP: I flere år hentet Anders Rasch-Olsen inn etterretningsinformasjon som agent i utlandet. Nå leder han avdelingen Spesielle operasjoner (SO) i Oslo politidistrikt, som også har ansvar for informasjonsinnhenting fra tunge kriminelle miljøer.

Ny bok: Politileder står frem som hemmelig agent

I flere år var politilederen Anders Rasch-Olsen hemmelig agent i utlandet for den norsk spionorganisasjonen E14. Nå åpner han opp om fortiden.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I den nye boken «Skyggejakt» – som er ført i pennen av forfatter Malin Stensønes – forteller politilederen fra Bærum for første gang om sin bakgrunn som agent i internasjonale operasjoner i Irak, Afghanistan, Balkan og Sudan.

I disse oppdragene var Anders Rasch-Olsen bevæpnet og ofte bak fiendens linjer – på jakt etter etterretningsinformasjon.

Informasjonen fikk han og agentkollegene ved å opparbeide seg kontakter på motpartens side og overtale dem til å gi fra seg hemmelige opplysninger om motparten – som de ellers ikke ville ha gitt, ifølge boken.

Denne type sanntidsinformasjon kan være avgjørende for sikkerheten til mannskaper som deltar i militære operasjoner, siden informasjonen blant annet kan gi et situasjonsbilde som belyser ulike former for risiko i forkant av en eventuell norsk deployering, skriver forfatteren i boken.

– Jeg var med i noen år som operatør, men jeg ønsker ikke å tidfeste perioden, sier Rasch-Olsen til VG.

I dag er han leder for Spesielle operasjoner (SO) i Oslo politidistrikt, avdelingen som forfatter Malin Stensønes har fulgt tett siden 2018. SO er avdelingen som skal være tettest på de tyngste kriminelle i hovedstaden og bekjempe organisert kriminalitet.

Der har Rasch-Olsen blant annet ansvaret for informantbehandlere, et arbeid som på mange måter kan sammenlignes med agentvirksomheten han selv drev i spionorganisasjonen E14.

– Hvorfor åpner du opp om bakgrunnen din nå?

– Jeg hadde lange intervjuer med forfatteren hvor organisert kriminalitet var gjennomgangsmelodien, men hun ville også dykke ned i personen hun skrev om, og da var det naturlig å komme inn på bakgrunnen min og hva jeg har gjort i karrieren, svarer politilederen.

– Da ble dette et tema, riktignok et lite tema, men det var naturlig – og hun ønsket å sette etterretning i et større perspektiv og som bakgrunn for det hun skriver om, som også trekker linken mellom Forsvaret og politiet.

PISTOLEN PÅ BORDET: Her sitter irakeren (til venstre) sammen med den norske agenten Anders Rasch-Olsen i huset som etterretningstjenesten leide. Agentene i Irak gikk alltid bevæpnet – også innendørs. Glock-pistolen lå i magetasken på bordet.

Slik ble han agent

Da Anders Rasch-Olsen var en ung politimann var han også aktiv i Heimevernet, nærmere bestemt i den spesialtrente avdelingen HV016. Bakgrunnen fra Heimevernet og kompetanse innenfor informantbehandling gjorde at Rasch-Olsen ble rekruttert til utenlandsoppdrag.

«Seleksjonen var basert på relevant bakgrunn, med stor vekt på

personlige egenskaper som evne til kreativ oppdragsløsning og evne til å

stå alene i oppdrag ute over tid.», står det i boken.

I 2005 ble spionorganisasjonen E14 lagt ned etter «mye politisk støy», ifølge boken, men mange av agentene fortsatt i andre funksjoner.

– Hva har familien visst om fortiden din som agent?

– De har visst i stort hva jeg har holdt på med, men hvor og hva arbeidet har gått ut på, det har vi ikke pratet så mye om, svarer Rasch-Olsen.

– Frykt er en rar ting

I 2005 deployerte Trond Bolle som skvadronsjef til den urolige Helmand-provinsen sør i Afghanistan. Skvadronen besto av spesialsoldater fra Marinejegerkommandoen, men var forsterket med noen operatører

med bred erfaring fra E-14.

Bolle, som ble drept av en veibombe i Afghanistan i juni 2010, håndplukket Anders Rasch-Olsen som etterretningsoffiser til oppdraget i 2005. «Hovedoppdraget var like enkelt som det var farlig.», skriver forfatteren.

– Frykt er en rar ting, sier Rasch-Olsen i boken.

– Du kan venne deg til den. Jeg var i mange og alvorlige hendelser, men jeg ble aldri så redd som jeg var i den første stridskontakten. Du får ufattelige mengder adrenalin og en sterk og rar følelse av frykt og kontroll på samme tid. Og lettelse etterpå, selvsagt, over at ingen ble skadet.

I boken forteller politilederen at han tok med seg en bred forståelse av informantfaget og avdelingskultur inn i politiet.

– Forsvaret og politiet er to forskjellige systemer. Men akkurat når det gjelder informantbehandling, er det mange ting som er overførbare. Den grundigheten politiet etter hvert har fått i arbeidet med kilder og informanter, er i stor grad inspirert av Forsvaret. Systemene er forskjellige, men mye av metodikken er lik, sier han i boken.