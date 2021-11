Noen av leilighetene som slår an i Bergen, ligger på et kjent landemerke.

Dette er Norges mest populære studentboliger - slik får du kloa i én

Luksusleilighet til studentpris? Møt en som klarte det - og se noen av de feteste studenthyblene i Norge akkurat nå.

Gjett hva som er populært i Bergen? Svaret får du straks, men du blir neppe overrasket ...

Studentsamskipnadene i Norge fordeler tusenvis av studentboliger hver høst. Mange av dem er nedslitte og så langt unna luksus som det går an å komme. Men det finnes noen unntak - enten fordi det åpnes splitter nye studenthus med attraktive toppleiligheter, eller at beliggenheten er så fristende at mange er villige til å stå flere år på venteliste.

VG har sjekket med en rekke studiesteder hva som er mest populært etter hovedfordelingen i høst.

Halden: Kamp om ny «penthouse»

I høst åpnet det nye prestisjebygget i Halden Tårn. Spesielt «penthouse»-leilighetene, altså de i toppen, var ettertraktet.

– Øverst i Tårnet har vi to leiligheter hver beregnet for to personer, såkalte par-leiligheter. I forbindelse med byggingen meldte flere interesse for disse leilighetene, sier Dag Lislerud Midtfjeld i Studentsamskipnaden Østfold.

En time etter at leilighetene var søkbare, var de utleid.

– Rådet til dem som ønsker hybel hos oss er å søke så tidlig som mulig. Vi starter tildelingen av hybler for høstsemesteret i april og vi tildeler etter prinsippet om «førstemann til mølla», sier Dag Lislerud Midtfjeld i Studentsamskipnaden Østfold.

Victoria Kostova (30) kapret en av de to toppleilighetene i Halden Tårn på 16 etasjer.

Victoria Kostova (30) går tredje året på bachelorstudiet informasjonssystemer i Halden. Hun sier det beste trikset er å følge nøye med på når frister og nyheter fra samskipnaden, men takker først og fremst venninnen sin for at hun klarte å få kloa i en av de to toppleilighetene i 16. etasje:

– I mange uker - eller var det måneder - var hun innom nettsidene for å se når man kunne sette seg på venteliste. En dag skjedde det endelig. Hun fortalte dette til meg, og jeg søkte meg på leiligheten hun ikke hadde søkt på. Man kunne nemlig bare sette seg på venteliste på en leilighet, sier Kostova.

Kristiansand: 80 står på venteliste for disse

– Det er 1-roms leilighet med eget kjøkken og bad som er mest populært hos oss, sier Heming Bentsen ved Studentsamskipnaden i Agder.

Det er cirka 80 på venteliste til disse leilighetene, som er på 22 kvadratmeter og ligger rett ved campus utenfor Kristiansand.

Bildene er fra nylig renoverte 1-romsleiligheter. Disse koster kr 4390,- inklusive strøm, internett og vaktmestertjeneste.

– Selv om studentene ønsker eget kjøkken og bad har vi stor fokus på det psykososiale bomiljøet og tilrettelegger for det ved å lage fine og tilgjengelige fellesrom, sier Bentsen.

Bergen: 219 på venteliste - gjett hvor ...

Brann Stadion er et landemerke - også for studentene i området. Her har samskipnaden 235 studenthybler - både langs langsiden og i svingene i stadionbygget. Alle har eget kjøkken og bad, størrelsen varierer mellom 15 og 23 kvadratmeter.

Samskipnaden i Vest har 219 studenter på venteliste, og de mest populære er Grønneviksøren, Fantoft - og altså Brann Stadion.

– Vi sender ut e-post til disse hver mandag med en oversikt over hva som blir ledig frem i tid, sier boligdirektør Stein Ove Halhjem.

Den dyreste hybelen koster 5.709 kr i måneden når energikostnader er inkludert.

Stavanger: 50 på venteliste til bærekraftig bygg

– Mest populære er Gosen studentboliger som ble ferdigstilt i 2020. Det er 160 ettromsleiligheter i litt forskjellige størrelser, sier avdelingsdirektør Øyvind Lorentzen.

Han opplyser at det for tiden er 50 på venteliste til de 160 boligene, som koster mellom 5.000 og 5.300 kroner i månedsleie. Da er strøm, bredbånd, bruk av vaskeri, husvert og vaktmestertjeneste inkludert.

– Der et stort fellesrom i et av byggene med kjøkken, TV og direkte utgang til flott uteområde mellom byggene.

Det ligger i nærheten av Universitetet i Stavanger med bussforbindelse til sentrum. Ideen bak er at det skal være et bærekraftsprosjekt:

– Bygget på tidligere parkeringsplass, sier Lorentzen.

Tromsø: I kø for panoramautsikt

Fra 10. etasje i Damsvegen Panorama er det spektakulær utsikt over Tromsø. Det er det mange studenter som har fått med seg.

– Mest populære hybel hos oss er Hybel m/eget bad på Dramsvegen Panorama. Per nå har vi ca. 130 søkere på våre ventelister, sier Fredrik Enoksen i samskipnaden.

Prisen er 5.200 kroner i måneden med strøm om internett. Dette er hybler på mellom 11 og 13 kvadratmeter med eget bad, men felles kjøkken.

Trondheim: 30 i kø for denne

Moholt allmenning består av fem boligtårn i massivtre bygget i periode 2014 til 2019. Her finnes 600 hybler med eget bad, i kollektiver hvor 15 studenter deler kjøkken og oppholdsrom. Leieprisen er 4.975 pluss 270 kroner i strøm.

– På Moholt allmenning har vi i dag 30 studenter på søkerliste og ingen ledige rom, sier Ann Kristin Olaisen i samskipnaden.

– Den mest populære akkurat nå er hybel med eget bad på Moholt allmenning i Trondheim.

Oslo: 468 på venteliste

Det nye studenthuset mellom NRK Marienlyst og Blindern har nesten 300 studentboliger, fra 6.600 kroner i måneden (strøm inkl.). Disse er det enorm interesse for, ifølge samskipnaden.

– Vi har nå 468 søknader til Blindern studenthus totalt sett. Det er inkludert internflyttinger og ønsket innflytting helt frem til 2024, sier Fam Karine Heer Aas

