Norske Terje i Afghanistan: − Kunne se frykten i øynene på folk

Taliban har rykket inn i Kabul, etter at politiet og myndigheter har forlatt byen. – Man er redd for hva som kommer til å skje, sier direktør i Afghanistankomiteen Terje Watterdal fra hovedstaden.

Situasjonen i Afghanistan er uoversiktlig og svært krevende etter at Taliban har tatt seg inn i Kabul sentrum søndag ettermiddag.

Mens Norge fredag besluttet å evakuere ambassaden i Kabul, er det fortsatt nordmenn igjen i byen. Direktør i Afghanistankomiteen Terje Watterdal holder til på et gjestehus i Kabul, og beskriver en «veldig spesiell dag» i hovedstaden over telefon til VG søndag ettermiddag.

– Tidligere i dag var det totalt kaos i hele byen, og trafikken sto bom stille. Jeg skulle ut et ærend og måtte gå mesteparten av veien. Folk forsøkte å handle så mye som mulig før butikkene stengte, sier Watterdal.

– Folk var veldig redde, jeg kunne se frykten i øynene på folk. Og det som er imponerende er at de menneskene, som vi på mange måter har sviktet, ikke har gitt meg et eneste stygt blikk.

Utover dagen har folk trukket seg innendørs, butikker har stengt og det er helt stille i gatene, sier han.

Slipper løs farlige fanger

Direktøren sier han har hørt fra øyenvitner at dørene til sentralfengselet i Kabul er åpnet, hvor det sitter mange farlige fanger.

– Det er en del fanger Taliban ser på som politiske fanger. Jeg vil tro motivasjonen er at man ikke anerkjenner regjeringens rettssystem, som ikke bygger på deres forståelse av sharia, sier Watterdal.

– Man er redd for hva som kommer til å skje nå.

I videoen over, som er postet av sjefskorrespondent Richard Engel i NBC News, kan man se flere hundre fanger forlate fengselet, høre flere snakke oppildnet og noen av dem snakke i telefonen. De fleste av dem bærer også med seg sekker ut fra fengselet.

Det var ingen vei utenom at Taliban skulle innta hovedstaden, sier Watterdal. Han er ikke overrasket over at den islamistisk militante gruppen har erobret store områder i løpet av en kort periode.

– Det er ikke vilje til å kjempe imot, og det forstår jeg godt. Når man ser at man taper, skjønner man vel at det blodet man yter ikke har noen nytte.

Watterdal sier at Afghanistankomiteens godt over 800 ansatte jobber på hjemmekontor, som de har blitt vant til under coronapandemien, og at de derfor fungerer greit.

– Det store problemet vi har er at bankene er tomme for penger. Bankene er stengt i dag og trolig i morgen. Spørsmålet er hvor mye penger det faktisk finnes i landet, og det er et kjempeproblem. Folk kan komme til å sulte selv om de har penger, fordi de ikke får tilgang dem.

– Taliban har overtatt makten

Etter at NATO tidligere i år startet tilbaketrekkingen fra Afghanistan, har Taliban vært på fremmarsj og erobret en rekke provinshovedsteder.

Flere tusen afghanere flyktet inn til de store byene, etter at Taliban tok kontrollen over stadig flere provinshovedsteder i Afghanistan. Ingen vet hvor mange som har søkt tilflukt i byen, men Watterdal anslår at det er godt over 100.000 de siste ukene.

Søndag ettermiddag rykket Taliban inn i Kabul, etter at politiet og myndigheter har forlatt byen.

Den afghanske presidenten, Ashraf Ghani, kommer til å gå av og bli erstattet av en overgangsregjering, ifølge kilder til kanalen Al-Arabiya.

Taliban på sin side sier de forventer en full maktoverdragelse og ikke kommer til å godta en overgangsregjering.

– Det betyr at Taliban har overtatt makten fullt og helt. Taliban er i en sterk forhandlingsposisjon. Det blir interessant å se hvordan overgangsregjeringen blir sammensatt, sier Prio-forsker og Afghanistan-ekspert Kristian Berg Harpviken til VG.

Utviklingen den siste tiden viser at Taliban var bedre forberedt enn mange hadde trodd, mener Watterdal.

– Ghazni by falt på torsdag og allerede fredag innkalte de til koordineringsmøte med de frivillige organisasjonene. De har vært på besøk hos oss og lovet å gi oss all mulig støtte. Vi får se om det fortsetter, det er jo lov å håpe, sier han.

Samarbeider med Taliban

Til tross for sine brutale metoder har Taliban beskyttet Afghanistankomiteen i flere av provinshovedstedene. Watterdal mener de ikke har noen annet valg enn å samarbeide.

– Vårt forhold er til det afghanske folket. Om vi liker dem eller ikke, det være seg Taliban og myndighetene, kommer vi til å jobbe med de som har styringsansvaret der vi jobber og har prosjektene våre. Vi er avhengig av å ha en dialog og ha en tilgang til de som styrer.

Organisasjonen har også fått kjenne Talibans autoritære makt på nært hold.

– De tok seg inn på kontorene våre og oppførte seg veldig truende overfor vaktene våre – to vakter ble slått, og tok en av bilene våre. Vi meldte da umiddelbart fra til kontaktpersonen vår i Taliban og i løpet av fire timer var den tilbake, med en unnskyldning.

SAMARBEID: Afghanistankomiteen har valgt å samarbeide med Taliban de stedene hvor organisasjonen har kontroll. Her er Taliban representanter i møte med bygdefolket i Ghazni-provinsen i juli. Foto: Hekmatullah, Afghanistankomiteen

Watterdal sier de var tydelige overfor Taliban at de ikke ønsket at de som tok bilen skulle straffes, da Afghanistankomiteen er godt kjent med straffene organisasjonen opererer med i egne rekker.

– Vi er veldig heldige og ligger i et område med andre humanitære organisasjoner som nå har fått beskyttelse av Taliban. Det er mange organisasjonen ikke er like heldige.

Bekymret for kvinner og barn

Det er særlig unge og kvinner Afghanistankomiteen frykter for under Talibanstyre. De frykter barn kan bli rekruttert og at kvinnene skal bli tvangsgiftet. Watterdal er også bekymret for hva som vil skje med de ulike etniske og religiøse minoritetene i landet.

– De er allerede i gang med å utnevne ansvarlige for de ulike tekniske departementene i de provinsene de har tatt over, så det er helt klart at de har forberedt seg på å ta over styringen. Det er positivt, men vi er fremdeles redde for den rettsforståelsen og praksisen Taliban har og at de kommer til å straffe med sharia men ikke nødvendigvis følge en skikkelig sharia-rettsprosess, sier han.

– Det blir viktig i tiden fremover at vi som nasjon gjør alt vi kan for at Taliban beskytter rettighetene til sivilsamfunnet.