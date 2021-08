EØS-FEIDE: i VGTVs statsminister-duell mandag kveld krevde Erna Solberg at Trygve Slagsvold Vedum og Erna Solberg skulle avklare om en rødgrønn regjering ville utfordre EØS-avtalen. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Ap-topper sier nei til LO-krav

LOs nest største forbund krever at en ny regjering må utrede alternativer til EØS-avtalen. Ap-leder Jonas Gahr Støre sier blankt nei - i likhet med et klart flertall av partiets stortingskandidater.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Kravet om en offentlig utredning av EØS-alternativer var det skjøre kompromisset på Fellesforbundets landsmøte høsten 2019. Da stemte 300 delegater for en slik utredning, mens 218 ville utrede et EØS-brudd.

– Ap står fullt og helt bak EØS-avtalen, og har gjort det klart at regjeringsansvar for oss legger EØS-avtalen til grunn. Vi har ikke behov for å utrede alternativ til en avtale vi mener er god for Norge, skriver Støre i en SMS til VG.

– For øvrig har Ap aldri vært imot kunnskap, om dette eller andre spørsmål, legger han til.

les også Fellesforbundet: Full seier til EØS-tilhengerne

36 Ap-kandidater sier nei

Nå har Nei til EU spurt stortingskandidater fra alle stortingspartiene om de støtter en utredning av alternativer til EØS-avtalen.

Av de Ap-kandidatene som har svart, sa 36 «nei» til utredning. Bare seks svarte «ja».

Jonas Gahr Støre har ikke svart på Nei til EUs undersøkelse.

Må godta utredning

Men nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad, legger til grunn at Ap-ledelsen må godta en bred EØS-utredning i eventuelle regjeringsforhandlinger med SV og Sp.

Krogstad står på fjerdeplass på Aps liste fra Sør-Trøndelag, og kan dermed bli stortingsrepresentant etter valget:

– Hvis vi skal i regjering med Sp og SV, så vet vi hva de ønsker. Og jeg har forstått det slik at Ap ikke vil sette foten ned for en slik utredning. Fra fagbevegelsens side har vi hele tiden forventet at dette kommer på plass. Det er viktig å få en oppdatering på mulighetsrommet etter Brexit og etter forhandlingene mellom EU og Sveits, sier Krogstad til VG.

KNAPT FLERTALL: Fellesforbundets leder Jørn Eggum (til venstre) og nestleder Steinar Krogstad klapper for at landsmøte-flertallet i 2019 avviste å melde Norge ut av EØS, men vedtok å utrede alternativer. Foto: Tore Kristiansen

Jobbet hardt for

Han har svart et klart «ja» på spørsmålet om utredning i Nei til EUs undersøkelse. Krogstad var leder i redaksjonskomiteen som formulerte flertallsvedtaket på Fellesforbundets landsmøte høsten 2019:

– Dette synet har jeg jobbet hardt for. Ikke for å melde Norge ut av EØS, men for å få kunnskap. Og det er stor grad av sannsynlighet for at LO-kongressen ville gjøre et tilsvarende vedtak, om det ikke hadde vært for at kongressen ble utsatt til 2022 på grunn av pandemien, sier Steinar Krogstad.

– Hvorfor avviser så mange i Ap en EØS-utredning?

– Ap har ikke programfestet en slik utredning, Helt siden vårt landsmøte har jeg forstått det slik at dette ikke er Ap’s offisielle politikk, men at de ikke ville sette foten ned - fordi det ville utløse et stort press fra fagbevegelsen, sier han.

EØS-svarene

Da Støre møtte statsminister Erna Solberg (H) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til statsminister-duell på VGTV mandag kveld, gjentok Ap-lederen at «Ap tar ikke ansvaret for å styre dette landet uten EØS-avtalen».

Solberg ville ha et klart svar fra Vedum, om han ville ta Norge ut av EØS om Sp går inn i regjering:

«Sp er tydelig på at Norge ikke skal bli EU-medlem. Vi mener det er klokt at vi skal ha en avtale med EU. Det skal vi ha fortsatt. Ingen skal sette noe i spill. Vi skal ha trygghet og skal ha avtaler. (...) Så ønsker vi å få en bedre avtale med EU. VI setter ikke noen ting i fare», svarte Vedum.

I Nei til EUs undersøkelse før valget, svarer Rødt, SV og Sp at de foretrekker en handelsavtale med EU foran EØS-avtalen.