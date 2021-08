Foto: Helge Mikalsen

FHI: − Kan bli opp mot 200 innleggelser

Gjenåpningen av samfunnet gjør at sykehusinnleggelser vil øke fremover - men FHI tror ikke folk blir like syke som tidligere.

Av Line Fausko

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Smittetallene vil fortsette å øke noe og vi må være forberedt på flere sykehusinnleggelser. Det kan bli opp mot 200 innleggelser, men vi håper man hvert fall ikke kommer mye over det, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG om konsekvensene av gjenåpning.

I dag er 31 personer innlagt på sykehus med covid-19. FHI sier det er en mulighet for at dette tallet vil dobles innen 1 september.

– Har dere satt en grense?

– Nei. Det viktige er at helsetjenesten klarer å håndtere innleggelser.

– Vi tror ikke intensivkapasiteten blir utfordret på samme måte som tidligere i pandemien. Vi forventer en økning, men tror at de som blir innlagt ikke blir like syke som i de tidligere bølgene. Så de vil håndteres på en enklere måte.

Også smitten vil øke:

– Vi vil nok se en fortsatt økning i smitte. Men vi vil se en betydelig effekt i demping når befolkningen er fullvaksinert.

Forberedt sykehusene

– Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har god dialog med helsetjenesten og informerer sykehusene at de må være forberedt på økte innleggelser. Helsedirektoratet og FHI har møter med helsetjenesten flere ganger per uke.

Regjeringen varslet denne uken en gjenåpning av samfunnet når alle over 18 år er fullvaksinert.

Fredag ble det klart at Norge får en million ekstra Moderna-doser, noe som gjør at gjenåpningen kan skje i midten av september.

Da sa Høie at vaksinering vil trumfe smitte, i vurderingen av full gjenåpning:

– Vaksineringen er viktigst. Selv om smitten har økt kraftig i de siste ukene, så har vi ikke kommet med nye nasjonale tiltak nettopp fordi vaksineringen og belastningen for helsevesenet nå betyr mer enn smitteutviklingen.

De understreker at vi ikke vil bli kvitt covid-19, men når befolkningen er vaksinert, så er det naturlig med full gjenåpning.

– Det norske samfunnet vil måtte leve med at vi har dette viruset, slik vi lever med andre smittsomme sykdommer. Vi kan ikke fjerne risikoen helt og holdent, slik vi heller ikke kan med andre sykdommer. Det betyr at noen også vil bli alvorlig syke og dø av covid-19 etter at vi er ferdig med vaksineringen og samfunnet er åpnet opp igjen, sa helseministeren.