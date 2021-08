PFIZER: Flere vaksinedoser kan ende opp ubrukt hvis ikke kommunene får satt dem.

FHI frykter vaksinedoser kan gå i søpla

Denne uken sendes det ut rekordmange vaksiner. Sjefen for vaksinasjonsprogrammet frykter at noen av dem kan bli kastet.

Denne uken sendes det ut rekordmange vaksiner- mer enn en million doser denne uken og nesten en million til neste uke. FHI frykter at kommunene ikke alle får satt alle:

– Spørsmålet er om kommunene har kapasitet til å finne folk og organisere vaksineringen. I verste fall er vi redde for at det blir kastet vaksinedoser. Men vi håper at det ikke skjer, sier assisterende direktør Geir Bukholm i FHI.

Det frykter han blant annet fordi det er gjort massevis av vaksinasjonsavtaler som må bookes om, og man må sette opp et effektivt system for innkalling, vaksinering og registrering. Han understreker at kommunene gjør en fantastisk innsats for å få gjennomført vaksineringen.

På tirsdag er det satt 6,3 millioner vaksinedoser i Norge. Nesten halvparten av de over 18 år er nå fullvaksinerte, mens drøye 70 prosent har fått første dose.

Smitten øker

FHI: Geir Bukholm er sjef for vaksinasjonsprogrammet.

Hvis smitteøkningen fortsetter som nå, anslår FHI at det vil være 1310 smittetilfeller 5. september. Da vil flesteparten av disse være barn og ungdom. Flere skoler har nå smitteutbrudd, som gjør at kommuner må drive med aktiv smittesporing.

Samtidig som smitten øker og smittesporingsarbeidet pågår for fullt i landets kommuner, er det også innspurt av vaksinasjonsprogrammet. Aldri før har kommunene fått sendt så mange vaksinedoser.

Ber kommunene melde fra

Bukholm tror kommunene skal klare det, men sier det er det er viktig at FHI får beskjed hvis de ikke gjør det.

–Så lenge vi ikke får beskjed om å stoppe utsending av vaksinedoser til kommunene, går vi ut fra at kommunene har kontroll og at de klarer å bruke de vaksinedosene de får tilsendt.

RNA-vaksinene Pfizer og Moderna som brukes i Norge, har en måneds holdbarhet. Dermed har kommunene litt tid på seg til å få brukt vaksinene.

Samtidig legger Bukholm til at de ønsker at vaksinene settes så raskt som mulig.

–Klarer man det innen uke 35, har vi oppnådd immunitet i befolkningen mye tidligere. Hvis man trekker det ut i tid og bruke to eller flere uker ekstra går det lengre tid før vi oppnår ønsket befolkningsimmunitet.

– Er det aktuelt å kommunisere at de kan nedprioritere smittesporingsarbeidet for å få satt vaksinene?

– Vi har stor forståelse for at de kan være veldig hardt belastet nå. Men vi ønsker å understreke at det er viktig å få gjennomført vaksinasjonen med den smittesituasjonen vi har nå.