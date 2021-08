CIVITA-SJEF: Kristin Clemet er leder for Civita. De tar ikke imot gaver fra ukjente givere, opplyser hun til VG.

Civita takker nei til penger fra omstridt forening

Høyresidens tankesmie Civita nekter å ta imot donasjon fra forening med hemmelige givere. Foreningens talsperson mener VG har skylden.

Av Martin Lægland

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Aksjon for borgerlig valgseier har samlet inn over 5,3 millioner kroner, hvorav 1 million kroner nylig ble gitt i gave til Høyre, Venstre, KrF og Frp.

Foreningen er ikke åpen om hvem som har gitt dem sine økonomiske bidrag.

Høyre, Venstre og KrF har derfor besluttet å tilbakebetale den økonomiske støtten, mens Frp har valgt å beholde den.

I foreningens vedtekter står det at foreningen skal oppløses før årsskifte og at «Eventuelle ubrukte midler vil tilfalle tankesmien Civita».

Det er bare et problem: Civita vil ikke ha pengene.

– Vi tar ikke imot pengegaver fra noen vi ikke vet hvem er. Det er ingen lovmessige grunner til det, men et prinsipp vi har. Vi ønsker å ha oversikt selv, og vite hvor pengene kommer fra, sier Clemet.

VIL SIKRE BORGERLIG VALGSEIER: Foreningen håper denne gjengen for fortsette å styre landet, men kun ett av de fire partiene ønsker å ta imot økonomisk støtte fra foreningen.

Bidratt med fakta

Clemet opplyser om at hun har truffet talspersonen i foreningen, og hatt mailutveksling hvor Civita ble spurt til råds om noen faktaopplysninger i anledning en bok foreningen jobber med.

– Men jeg var ikke klar over intensjonene om å gi oss midler før jeg leste det i en av annonsene deres.

– Har du gitt dem beskjed om at dere ikke ønsker midlene?

– Jeg har ikke hatt noe behov for det, og jeg har heller ikke tenkt at det kommer til å bli noen midler til overs etter valgkampen.

Clemet sier at hun synes det er fornuftig med åpenhet om partifinansiering, men legger samtidig til:

– Jeg har ingen grunn til å tro noe annet enn at menneskene bak foreningen har et ekte, positivt engasjement. Og jeg synes det er bra at mennesker engasjerer seg. Men det virker som om de har funnet en form som gjør at de ikke får til alt de ønsker seg, sier hun, og sikter til at tre av fire borgerlig partier har tilbakebetalt partistøtten fra foreningen.

Talsperson Ole Gunnar Hauso i aksjon for borgerlig valgseier vil ikke offentliggjøre hvem som har gitt dem penger. Her sammen med styreformann Finn Helge Tolpinrud.

– Gratulerer, VG

Når talsperson Ole Gunnar Hauso får høre at Civita ikke ønsker å ta imot eventuelle gjenværende midler i foreningen, så svarer han syrlig:

– Jeg vil bare gratulerer VG med resultatet. Da har dere lykkes med å få lagt en kile inn i vår aksjon på borgerlig side, sier han, og legger til at han mener VG holder med partiene på venstresiden.

– Clemet sier at årsaken er at de ikke vil ta imot penger fra ukjente givere?

– Jeg gjentar: Det er bare å gratulere dere med resultatet.

– Må betale for å bli hørt

Foreningen har kjøpt papirannonser i blant annet Aftenposten, Finansavisen og VG for å samle inn penger, og spre sitt politiske budskap.

– Hvis dere mener at VG er så venstrevridd, hvorfor brukere dere titusenvis av kroner på annonser i papiravisen vår, som finansierer avisens drift?

– Det er eneste måten å komme gjennom med vårt budskap, ved å betale for det, sier Hauso.

Han omtaler også NRKs debattprogram Dagsnytt 18 som «venstresidens utstillingsvindu».

– Hvis NHO legger fram en plan for å få 250.000 nye arbeidsplasser de neste ti årene så blir saken begrav etter én dag. Men har Rød Ungdom lagt fram et forslag om momsfritak på sanitær artikler, ja da blir de invitert til Dagsnytt 18, sier han fortvilt.