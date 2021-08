SKOLEBESØK: Statsminister Erna Solberg besøkte fredag Leirvik barneskole.

Advarer mot «SV-skolen»: − Skadelig for norske elever

LEIRVIK/BERGEN (VG) Statsminister Erna Solberg (H) tror SV får makten over skolepolitikken hvis de rødgrønne vinner valget. Hun advarer elever og lærere.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

– Hver gang Ap får makt så får SV makt over skolen. Det vil jeg advare mot på det sterkeste, sier Solberg.

Hun lister opp de politiske SV-standpunktene hun reagerer sterkest på:

– De vil fjerne fraværsgrensen, redusere læringstrykket, fjerne karakterene i orden og oppførsel for alle elever og forsøke med karakterfri 8. klasse. Til slutt tar jeg med at de vil fjerne firerkravet i matematikk på lærerutdanningen.

Solbergs kritiske punkter Flere SV-saker: Vil bruke store penger på skolemat.

Færre tester og fjerning av PISA-prøvene.

Rokke ved eksamen ved å innføre «alternative vurderingsformer». Senterpartiet vil, hevder hun: Fjerne firerkravet i matematikk på lærerutdanningen.

Ikke vurdere barns norskkunnskaper før skolestart

Melde Norge ut av Pisa og gjøre nasjonale prøver til utvalgsprøver

Gå bort fra å prioritere lesing, skriving og regning i 1.-4. klasse.

Er mot lærerspesialistordningen som gir lærere spennende karriereløp.

Er mot femårig lærerutdanning på masternivå. Arbeiderpartiet vil, hevder hun: Bruke store penger på skolemat. Bruke penger på en time fysisk aktivitet om dagen.

Fjerne firerkravet i matematikk på lærerutdanningen.

Fjerne kompetansekravene for lærere utdannet før 2014.

Myke opp fraværsgrensen. Vis mer

Hun sier at skole tradisjonelt er et felt det har vært «lett» for Ap å gi til SV, sammenlignet med eksempelvis dramatiske klimagrep.

– Ja, erfaringen er at de får stor innflytelse over skolepolitikken. Det er ille nok det Ap og Sp har skissert når det gjelder sin skolepolitikk de neste årene, men «SV-skolen» vil være mye verre. Vi trenger ikke SV-skolen – den vil være skadelig for norske elever og den norske skolen.

Hun sier at de også ser at Ap har flyttet sin skolepolitikk mot venstre.

– I 2014 la de seg nesten i «skje» med oss; i stor grad tok de vår skolepolitikk og gjorde til sitt, som etter- og videreutdanning av lærere og det å stille kompetansekrav.

Statsministeren sier de rødgrønne har hoppet av flere av flere av disse tiltakene.

– De skal i stedet bruke de store pengene på det som ikke er undervisning.

Hun sier at de vil fortsette å stille krav, og at de står på målet om at alle lærere i 2025 får fordypning i matte, engelsk og norsk.

– Det akter vi å gjøre noe med

Hun viser til at hvert år går 10.000 elever ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig.

– Det akter vi å gjøre noe med. Da er ikke veien å gå og lempe på kravene til lærere og elever.

UNG DRØM?: Solberg var en populær gjest og fikk en rekke spørsmål fra elevene, blant annet om klima og om hun drømte om at hun skulle bli statsminister da hun var ung.

– Du er ikke redd for at barn som sliter vil slite enda mer fordi dere stiller strenge krav og har så fokus på læring og ikke lek?

– Nei, det er det motsatte som blir utfallet, fordi vi også vil satse på tidlig innsats for de som sliter. Vi trenger flere elever som vil ta eksempelvis realfag og vi mener det er nødvendig å stille krav om karakterer.

– Bedre karakterer

Hun sier at deres politikk har virket.

– Elevene går ut med bedre snitt fra 10. klasse: Snittet i 2011 var 39,9. I 2020 hadde det ifølge SSB økt til 43,2.

– Hvorfor krav om at lærerstudenter minst må ha karakteren fire i matte?

– Det viktige er at utdanningen er blitt bedre og det strøk flere før. Og i dag er det flere som blir lærere.

Hun legger til:

– Det motiverer flere til å bli lærere. Å senke kravene er ikke svaret. Og det er fire i samfunnsmatematikk som kreves, ikke praktisk matematikk.

SV-leder Audun Lysbakken fnyser av kritikken.

– Høyre er redde for å tape valget og kommer med de vanlige skremslene. Angrep er ikke det beste forsvar når man har så elendige resultater i skolepolitikken som Erna Solberg har, sier han og eksemplifiserer:

– Gjennom avskilting av erfarne lærere har Solberg forsterket lærermangelen og skapt mistillit i skolen. Gjennom symbolkravet om 4 i matte ødelegger hun for rekruttering og holder motivert ungdom med gode karaktersnitt ute av yrket.

Han fortsetter.

– Kvalifiserte lærere er det viktigste for læring, men under Erna Solberg står stadig flere elever uten kvalifisert lærer. Etter en slik fiasko kan du ikke belære andre om kunnskapspolitikk.

Sp er kritisk

Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, sier det er på tide å bytte ut Solberg-regjeringens skolepolitikk.

– Det som står igjen etter åtte år med denne regjeringen, er stadig større mangel på kvalifiserte lærere, stadig mer teoretisk skole, med tester og prøver på alle trinn.

Hun legger til:

– Vi ønsker en mer praktisk orientert skole og flere kvalifiserte lærere.

Ap har foreløpig ikke hatt anledning til å svare på VGs henvendelse.