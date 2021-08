ÅSTEDET: Roser er lagt ned ved inngjerdingen der to okser angivelig tok livet av far og sønn i Sykkylven på Sunnmøre. Foto: Hallgeir Vågenes

Risikabelt å håndtere store dyr: − Ukastrerte okser mer aggressive

SYKKYLVEN (VG) Unge okser kan være pågående og uforutsigbare: – Det er veldig kort fra lek til kamp, sier seniorforsker og veterinær Cecilie Mejdell.

Hun er fagansvarlig for dyrevelferd ved Veterinærinstituttet og uttaler seg etter tragedien søndag der far og sønn ble drept, da de skulle flytte to okser på beite i Sykkylven.

– Alle store dyr kan være farlige, i kraft av sin størrelse og tyngde. Det som kan være ment som lek fra et dyr på 500 kilo, er farlig for mennesker, sier Mejdell til VG.

De to oksene som antas å ha forårsaket ulykken, ble mandag avlivet. Kriminalteknikere gjorde tirsdag undersøkelser på åstedet i Velledalen.

En bukett roser er lagt ned på plassen der tragedien skjedde.

– Vi prøver å danne oss et bilde av hendelsesforløpet, sier seksjonsleder ved politiet i Sykkylven Tony Gjerde.

Politiet fikk klokken 22.30 søndag melding om at to var funnet livløse i et inngjerdet beiteområde i Velledalen i sunnmørskommunen.

Da var ambulanse og luftambulanse allerede på stedet og drev førstehjelp, men livet sto ikke til å redde.

DØDE: Odd Kåre Fet (78) og sønnen Ole André Ramstad Fet (52). Bildet av Ole André er fra 90-tallet, da han spilte for VRF, og bildet av far er fra 2017. Foto: Privat

Ole André Ramstad Fet (52) og hans far Odd Kåre Fet (78) skulle flytte to okser på beite. Politiet tror dyra gjorde utfall og skadet dem, slik at de mistet livet.

Sambygdinger karakteriserer de avdøde som flinke og erfarne gårdbrukere som i årevis har drevet storfeproduksjon og var vant til å håndtere dyr.

De omkomne skal obduseres. Det var ingen vitner til ulykken.

Ulykken har gått sterkt inn på bygdefolket i Velledalen.

– Kan gå til angrep

En halvannet år gammel, slakteklar okse veier over 700 kilo.

– Klemskader kan oppstå, når det er lite plass i en binge. De kan løpe deg ned, om du står i veien for flukt. Og det kan rett og slett være at de går til angrep, sier Mejdell.

RAMMET: Fet-gårdene ligger i en klynge i Velledalen i Sykkylven. Ulykken skjedde på høydedraget bak granskogen over gårdene. Foto: Hallgeir Vågenes

Hun sier at for storfe er angrep et like naturlig forsvar som å springe vekk fra noe som oppfattes som truende.

– Uprovoserte angrep skjer veldig sjelden, men du skal alltid være forsiktig i møte med storfe. En bonde går nødig inn i en binge med okser, sier Mejdell.

Det er også kjent at okser kan stange og trampe på mennesker som ligger nede.

Når du møter storfe Her er Cecilie Mejdells råd til turgåere som møter storfe: Gå heller rundt enn rett gjennom flokken. Det er ikke alle som lar seg jage. Har du hund, er det særlig viktig å holde god avstand.

Pass særlig på ku som går med kalv. Ikke gå bort til kalven for å klappe den. Aldri kom mellom ku og kalv, da kan du oppfattes som en trussel.

Ikke løp, om dyr er nysgjerrige og kommer etter deg. Da kan også de begynne å løpe.

Trekk deg heller rolig tilbake. Vit hvor de er, men ikke stirr rett på dem.

Storfe signaliserer truede atferd, ved å stille seg med bredsiden mot deg og senke hodet. Da er du kommet for nær. Om de begynner å grave i bakken med frambeina, er det like før et angrep. Vis mer

Var ikke kastrert

– Unge okser er lekne. Testosteronet gjør ukastrerte okser mer aggressive. De er villere og leker mer voldsomt enn kastrater og kviger, forklarer Cecilie Mejdell.

EKSPERT: Cecilie Mejdell er seniorforsker og veterinær og fagansvarlig for dyrevelferd ved Veterinærinstituttet. Foto: Eivind Røhne / Veterinærinstituttet

Kviger er unge hunndyr. Okser som kastreres, oppfører seg roligere, som kviger.

Okser som ikke kastreres, står i binger i fjøset til de slaktes etter 12–24 måneder. De vokser raskere, fordi de ikke er kastrert.

Om ukastrerte hanndyr slippes på beite for å utnytte graset, skal de være inngjerdet, slik at de ikke rømmer og bedekker naboens kyr.

Politiet bekrefter at oksene som var involvert i ulykken søndag, ikke var kastrert.

BONDE: Bastian Weiberg-Aurdal er sambygding av bøndene som omkom søndag. Han har selv 140 storfe på gården. Foto: Hallgeir Vågenes

Ulykkesutsatt næring

Landbruket er den mest ulykkesutsatte næringen, etter bygg, anlegg og transport. Seks arbeidsskadedødsfall ble registrert i jordbruk, skogbruk og fiske i 2020.

Fra 2016 til 2020 omkom 23 personer i arbeidsulykker i primærnæringene. Samlet var det 136 arbeidsskadedødsfall i landbasert arbeidsliv i femårsperioden, ifølge Arbeidstilsynet.

Da Bygdeforskning i 2013 kartla ulykker og arbeidsmiljø i landbruket, fant de at 2700 bønder hvert år utsettes for en arbeidsulykke.

Mer enn hver fjerde ulykke skjer når det arbeides med dyr. I forbindelse med drøye 18 prosent av ulykkene har bonden håndtert kyr eller okser.

ÅRVÅKEN: – Jeg er redd for at dyra kan skade meg, sier storfeprodusent Bastian Weiberg-Aurdal. Foto: Hallgeir Vågenes

– Redd for at de kan skade meg

– Jeg er ikke redd for dyra. Men jeg er redd for at kan skade meg, oksene spesielt, hvis jeg er alene, sier bonde Sebastian Weiberg-Aurdal i Velledalen i Sykkylven.

Han bor en kilometer fra Fet-gårdene, der sambygdingene mistet livet.

Sammen med en flokk dyr er han alltid årvåken og påpasselig. Han har alltid med seg dreng, om han må gå inn i oksebingen.

– Halvstore okser er veldig uforutsigbare. Går oksen rebelsk eller dulter deg over ende, kan det få fatalt utfall om du ikke har noen med deg, sier Weiberg-Aurdal.

Han har 140 storfe, herav 35 okser på slektsgården han har drevet i 30 år.

– Presset hverdag for bonden

– Ulykker skjer gjerne fordi bonden holder på alene og ikke tar seg tid til å tilkalle naboen i en presset og stresset situasjon, sier styremedlem i Norges Bondelag Arthur Salte.

Han jobber med helse, miljø og sikkerhet i organisasjonen og har selv storfe på Jæren.

– For mange bønder et hverdagen blitt mer travel og uoversiktlig, ettersom brukene blir større og får flere dyr. Så «skal de bare» – og så skjer ulykkene, sier Salte.

Han sier flytting av storfe kan være en risikabel operasjon. Et dyr kan begynne å springe, hele flokken kan komme i bevegelse, situasjonen kan komme ut av kontroll.

– I Sykkylven synes det som om gårdbrukerne har opptrådt på en veldig god måte. De skulle i utgangspunktet vært tryggere, når de var to om å flytte oksene, sier Salte.

Han kaller ulykken dypt tragisk og uttrykker stor medfølelse med dem som er rammet.