SEIER: Johnny Depp vant rettssaken mot ekskona Amber Heard 2. juni. Snart skal han i retten igjen.

Johnny Depp skal i retten igjen

Stjerneskuespilleren anklages for å ha angrepet en tidligere kollega på et filmsett i 2018. 25. juli må han møte opp i retten i Los Angeles.

Knappe to uker etter seieren mot ekskona Amber Heard, skal Johnny Depp tilbake til rettssalen i juli.

Det melder det amerikanske underholdningsnettstedet Entertainment Tonight (ET).

Bakgrunnen er et overgrepsrelatert søksmål fra en tidligere kollega i 2018 som nå skal til retten.

Det er Gregory Brooks, som var lokasjons-sjef under filmen City of Lies, som anklager Depp for å ha gått til fysisk angrep mot ham.

Ifølge ET havnet ham og Depp i en slåsskamp etter at Brooks videresendte en melding til Depp om at de var i ferd med å gå tom for filme-tid.

Depp anklages for å ha slått ham i brystkassen

I rettsdokumentene hevder Brooks at Depp angrep ham fysisk ved å slå ham to ganger i brystkassen samt gå til verbalt angrep. I tillegg skal Depp ha tilbudt lokasjonssjefen 100.000 dollar, tilsvarende én million kroner, for å slå Brooks i ansiktet. Brooks hevder i søksmålet at han etter den påståtte hendelsen led fysisk og psykisk skade.

Legene hevder også at Depps egne livvakter fysisk fjernet Depp fra scenen, og Brooks hevder at skuespillerens ånde «stinket av alkohol».

Depp hevder på sin side at angrepene på Brooks var i «selvforsvar/forsvar av andre». Skuespillerens advokater reagerte på søksmålet fra 2018 og hevdet at Depp ble fremprovosert og at Brooks fikk ham til å «føle seg utrygg».

Depp vil dukke opp i Stanley Mosk Courthouse i Los Angeles 25. juli. Per nå er skadene Brooks saksøker for, ikke kjent.

Advokat avviser romanserykter

Også under denne rettssaken er det Camille Vasquez som skal forsvare Depp.

I sosiale medier har det vært spekulasjoner om det var noe mer på gang mellom Depp og Vasquez, som ofte klemte hverandre og berørte hverandres hender i retten.

Disse ryktene har Vasquez selv slått hardt ned på, og kaller romanseryktene skuffende.

BARE VENNER: Camille Vasquez og Johnny Depp i retten.

Depp har aldri kommentert ryktene om seg og Vasquez. Han forlot USA for å turnere med Jeff Beck (77) få dager før dommen falt. Duoen skal i sommer holde flere konserter i Norge.

Knusende dom mot ekskone

2. juni landet juryen i den seks uker lange rettssaken mellom Depp og Heard landet på at Heard bevisst har ærekrenket sin eksmann. Depp vant dermed frem med sitt søksmål.

Heard må betale Depp nær 100 millioner kroner. Samtidig fikk Heard medhold i at hun ble utsatt for ærekrenkelser fra Depps tidligere advokat.

Stridens kjerne er en kronikk i Washington Post fra 2018, der Heard tok et oppgjør med partnervold. Uten å nevne Depps navn skriver Heard om at hun i 2016 fikk merke «vår kulturs vrede mot kvinner som sier fra».

SKUFFET: Amber Heard på vei ut av rettssalen der hun nettopp ble dømt for å ærekrenke eksmannen. SKUFFET: Amber Heard klemmer advokat Elaine Bredehoft etter at dommen falt. De har gjort det klart at de vil anke.

Heard letter på sløret i intervju

Amber Heards advokat uttalte samme dag som dommen falt at hun kommer til å anke.

Mandag ble det klart at Heard har stilt opp i et timelangt intervju på den amerikanske kanalen NBC, som skal sendes tirsdag og onsdag denne uken.

Intervjuet skal ha blitt spilt inn i New York i hemmelighet – og med store sikkerhetstiltak. Heard skal ha blitt fløyet inn fra Washington-området ens ærend. Hun skal ha returnert samme dag.

NBC melder på sine nettsider at Heard i samtalen sier at hun «ikke klandrer juryen».

– Jeg forstår det, faktisk. Han er en høyt elsket skikkelse, og folk føler at de kjenner ham. Han er en glimrende skuespiller, sier hun om eksmannen Johnny Depp (59).